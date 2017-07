MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e l'ecatombe occupazionale nelle banche (oggi 25 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

L'ANALISI FIRST-CISL SUI POSTI DI LAVORO PERSI

Si va verso “un’ecatombe occupazionale” nel settore bancario. Lo segnala la First-Cisl, che ha effettuato un’analisi sugli accordi siglati e i piani industriali presentati dalle banche italiane da gennaio a oggi e il risultato è che nella prima parte dell’anno sono stati decisi 17.500 nuovi esuberi. Limitandosi ai soli grandi gruppi, il sindacato ricorda che a febbraio è stato sottoscritto in UniCredit l’accordo per le uscite di 3.900 dipendenti, mentre nei giorni scorsi l’operazione che ha portato al salvataggio di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che passeranno a Intesa Sanpaolo, ha previsto una prima tranche da 1.000 esuberi, cui seguiranno altre 3.000 uscite. Non bisogna poi dimenticare che il nuovo piano industriale di Mps prevede 5.500 esuberi.

“Non si può continuare così e soprattutto è ora di smetterla di pensare che il taglio del personale sia diretta conseguenza delle problematicità del credito o della digitalizzazione”, dichiara Giuliano Romani, Segretario generale della First-Cisl, secondo cui “il vero problema è che le banche intervengono sui processi organizzativi senza investire su prodotti e servizi, che invece sono la leva necessaria per agire sul versante dei ricavi e per rilanciare la fiducia della clientela e anche l’occupazione del settore”. L’ufficio studi di First Cisl stima che il costo netto per il sistema bancario derivante da queste operazioni sia superiore ai 2 miliardi di euro, cui si aggiungono gli 1,2 miliardi messi a disposizione dal Governo per il salvataggio delle banche venete. Per il quale, ricorda Romani, ci sono anche società che non saranno acquisite da Intesa Sanpaolo e dunque resta il dubbio su quale sarà il destino degli oltre 700 loro dipendenti.

GLI IMMOBILI LEGATI AGLI NPL

Uno dei problemi che affliggono le banche, e che anche Monte dei Paschi ha dovuto affrontare per avere il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale, è quello degli Npl. Cui spesso sono legati degli immobili. Il Sole 24 Ore ha riportato i dati forniti dal Gruppo Sistemia, società che opera nella gestione dei crediti in sofferenza, sulla base dei numeri del ministero della Giustizia, riguardante gli immobili all’incanto derivanti da mutui o finanziamenti andati in sofferenza. In tutto ammontano a 88 miliardi di euro, ma si stima che non verranno venduti a più di 25 miliardi. Questo perché sempre più spesso le aste vanno deserte e i prezzi base devono quindi essere tagliati, creando, come si può intuire, non pochi problemi alle banche. Tanto che alcune di loro hanno cominciato ad attrezzarsi con le Reoco, ovvero delle divisioni interne che si occupano di analizzare gli immobili ed eventualmente acquistarli al momento in cui il prezzo d’asta fosse particolarmente basso.

In questo modo si evita un crollo dei prezzi e la banca può anche decidere di provare a valorizzare l’immobile acquistato rivendendolo in un secondo momento. Anche il Gruppo Sistemia, come altre società, ha trovato il modo di far aumentare la partecipazione di soggetti del settore immobiliare alle aste. Resta il fatto, viene messo in evidenza dall’articolo di Morya Longo, che servirebbe anche un aiuto da parte della politica. Per esempio, rinnovando l’incentivo fiscale a chi acquistava un immobile a un’asta che è scaduto a giugno.

