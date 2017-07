RIFORMA PENSIONI 2017/ Le priorità nel confronto Governo-sindacati (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

LE PRIORITÀ NEL CONFRONTO TRA GOVERNO E SINDACATI

Si avvicina la ripresa del confronto tra Governo e sindacati e Annamaria Furlan ha ricordato che “le priorità saranno giovani, donne e pensionati”. La Segretaria generale della Cisl, intervistata dal Tg3, ha infatti spiegato che sul tavolo ci sarà senz’altro la proposta di una pensione di garanzia per i giovani. Finora su questa tema non è stato specificato quali sarebbero i costi di tale intervento e a chi sarebbe in particolare rivolto. Se, infatti, i beneficiari fossero tutti gli assunti dopo il 1996, anno di introduzione del sistema contributivo, la platea sarebbe piuttosto ampia. Dato però che la misura scatterebbe solo per chi si ritrovasse con assegni futuri piuttosto bassi, gli effettivi beneficiari potrebbero essere meno. Per quanto riguarda le donne, Furlan ha ricordato che per molte di loro è quasi impossibile avere una continuità di contributi in grado di consentirgli l’accesso, per esempio, all’Ape social. Per questo si potrebbe riconoscere il lavoro di cura delle donne verso i figli e verso i genitori anziani, in modo che abbia valore ai fini pensionistici.

Un altro tema sul tavolo è quello relativo alle pensioni in essere, la cui rivalutazione è ferma da tempo. I sindacati vorrebbero che si usasse un criterio diverso rispetto a quello dell’andamento dei prezzi. La sindacalista non ha però dimenticato un altro punto di cui si dibatte molto nelle ultime settimane: il possibile aumento dell’età pensionabile a partire dal 2019. “Si può agire, ad esempio dicendo che non ogni due ma ogni cinque anni può scattare l'aspettativa di vita e bisogna anche vedere se questa aspettativa di vita si prolunga veramente oppure no. A seconda del lavoro che si fa le prospettive sono ben diverse”, ha spiegato.

SINDACATI CHIEDONO RIFORMA INPS

In una dichiarazione congiunta, i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, Roberto Ghiselli, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti, ricordano che da anni i sindacati chiedono una riforma della governance dell’Inps, “che metta fine alla gestione monocratica del più grande ente previdenziale d’Europa, che ha provocato palesi disfunzioni e disservizi nella vita dell’istituto”. I tre in questo senso ricordano anche che “il tentativo di scaricare sul Civ dell’Inps responsabilità proprie dell’ente di gestione è talmente incredibile che si commenta da sola”. Secondo i sindacalisti occorre dunque una governance ispirata al modello duale e partecipato, potenziando il ruolo dei consigli di strategia e di vigilanza, cui andrebbero affidati compiti di controllo e anche di sanzione nel caso venissero prese scelte non coerenti da parte dell’organismo di amministrazione. “Tutti i soggetti rappresentativi degli interessi del mondo economico e del lavoro, devono avere voce in capitolo e influenza nelle diverse fasi della vita di enti il cui finanziamento è a carico dei lavoratori e delle imprese stesse”, aggiungono, sollecitando una pronta riforma dell’Inps.

PRONTO TAGLIANDO PER L'APE

Governo e sindacati torneranno a incontrarsi giovedì sulla cosiddetta fase due della riforma delle pensioni. Tuttavia si guarderà anche “indietro”, ovvero all’Ape. Secondo quanto scrive La Stampa, infatti, è facile immaginare che venga fatto una sorta di “tagliando” per l’Anticipo pensionistico versione social, in virtù delle domande che hanno superato il numero previsto dal Governo alla fine dello scorso anno. Se l’Inps non respingerà domande, sono circa 6.000 coloro che vedranno spostarsi l’accesso all’Ape social al 2018, andando però di fatto a togliere altrettanti posti dalla graduatoria dell’anno prossimo. Dunque nella Legge di bilancio si potrebbe provvedere a un aumento delle risorse stanziate o persino trasformare la misura da sperimentale in strutturale. Non è escluso poi che venga rivista la platea dei beneficiari e nei giorni scorsi ci sono state alcune dichiarazioni che lasciano pensare che ciò possa avvenire. In particolare si è parlato anche di “agevolare” l’accesso delle donne all’Ape social, prevedendo una sorta di sconto sugli anni contributivi richiesti.

Per Cgil, Cisl e Uil resta in ogni caso importante riuscire a prevedere anche un intervento relativo al previsto aumento dell’età pensionabile a partire dal 2019. Sembra che l’orientamento sia quello di fare in modo che tale incremento non ci sia per alcune tipologie di professioni. Altro tema al centro del dibattito è quello della pensione di garanzia per i giovani. La soluzione sembra essere di fatto individuata, ma occorre capire se è finanziariamente sostenibile.

