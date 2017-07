CONCORSO POLIZIA DI STATO 2017/ Allievi Agenti, prova scritta: lettera aperta del padre di un candidato

Concorso Polizia 2017 (Foto: LaPresse)

CONCORSO POLIZIA, LETTERA DI UN PADRE DI UN CANDIDATO

Tiene banco il Concorso della Polizia di Stato per l'assunzione di 1.148 allievi agenti. In attesa della prova scritta sono emerse alcune proposte per rendere la procedura di selezione più "economica" per i candidati. Tantissimi, infatti, dovranno mettersi in viaggio, e mettere in conto le relative spese, per recarsi a Roma per la prova scritta. A tal proposito il padre di un candidato ha scritto una lettera per il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che è stata riportata in parte da PalermoToday. Il genitore propone di organizzare le prove in ogni regione di provenienza: «Da noi in Sicilia gli spazi non mancano. Poi, una volta superato il test, naturalmente diventa necessario raggiungere la capitale per le visite. Penso ai tanti disoccupati e studenti che vivono ancora in famiglia e che parteciperanno alla selezione», ha scritto Giuseppe L., padre di un giovane che ha mandato la stessa lettera anche ai presidenti di Camera e Senato, oltre che a quello del Consiglio.

COMMISSARI: COME PRESENTARE LA DOMANDA

Si avvicina il giorno della scadenza per il Concorso della Polizia di Stato 2017 indetto per la selezione di 80 commissari con titoli universitari di laurea magistrale. Il bando scade infatti il 3 agosto 2017. Ieri vi abbiamo parlato dei posti riservati e dei requisiti per partecipare, oltre che della prova selettiva (clicca qui per il nostro approfondimento). In questa sede invece verrà precisata la modalità di partecipazione: la domanda deve essere compilata usando la procedura informatica, disponibile sul sito web della Polizia di Stato, nella sezione dedicata ai Concorsi. Va compilato il form online in tutte le sue parti, poi va stampato l'estratto della domanda, con relativo codice identificativo, al termine della procedura. La ricevuta è fondamentale per partecipare al concorso: va consegnata il giorno della partecipazione alla prova preselettiva, se avrà luogo, o nel giorno d'inizio delle prove scritte. A tal proposito è disponibile un video esplicativo.

© Riproduzione Riservata.