Contratti statali/ Aumento stipendi Pa: Madia, “dimezzati i permessi sindacali” (ultime notizie)

In questi giorni si tengono i nuovi e importanti incontri all’Aran per il rinnovo dei contratti statali per tutti i dipendenti pubblici: dopo l’incontro introduttivo del 27 giugno scorso, tornano nella sede dell’Aran i sindacati per l’avvio del tavolo sulle Amministrazioni Centrali (il comparto Funzioni Centrali), uno dei quattro settori in cui è stata ricomposta la Pubblica Amministrazione. Al centro della discussione i contratti per una platea di circa 250 mila impiegati pubblici, tra cui citiamo i ministeriali, gli enti pubblici com Inali, Inps, Agenzie Fiscali e dirigenti della sfera pubblica di questi comparti. Di fatto, si tratta ancora di una discussione preliminare sul piano operativo dei rinnovi che dovranno portare ad aumenti salariali medi di 85 euro, secondo quanto stabilito nell’accordo siglato il 30 novembre scorso tra Cgil, Cisl e Uil e la ministra Marianna Madia.

RINNOVO CONTRATTI STATALI: LE ULTIME NOTIZIE

IL TWEET DEL MINISTRO MADIA

La grande novità arrivata ieri in sede di rinnovi dell’intero settore pubblico riguarda la parte dei permessi per tutti i dipendenti pubblici: in sostanza, come da annuncio del ministro Madia, la vicenda dei permessi per motivi sindacali viene confermato nel nuovo pacchetto di riforma PA, dando seguito a quanto avvenuto già nel 2015. «Nel 2015 abbiamo dimezzato i permessi sindacali. Oggi, coi sindacati, firmato accordo importante sulle regole per il futuro. Ora contratto»: i contratti statali sono dunque ora al vero punto di svolta sui 4 comparti in cui è stata ridivisa la Pubblica Amministrazione. Altro spunto importante che l’Aran dovrà cercare di canalizzare in un accordo finale con i sindacati, riguarda le varie forme di co.co.co.: «E' sbagliato reintrodurre le collaborazioni coordinate e continuative con un emendamento estemporaneo, per di più esclusivamente rivolto a un unico settore, quello dell’università», aveva spiegato nei giorni scorsi il ministro Madia in merito ad un emendamento presentato dalla senatrice Pd Francesca Puglisi. «Con la riforma della Pubblica Amministrazione il governo ha deciso, infatti, di confermare quanto stabilito dal Jobs Act - conclude il ministro PA - mantenendo esclusivamente la possibilità di collaborazioni genuine con la PA, che non rappresentino forme di lavoro subordinato mascherato».

Nel 2015 abbiamo dimezzato i permessi sindacali. Oggi, coi sindacati, firmato accordo importante sulle regole per il futuro. Ora contratto — Marianna Madia (@mariannamadia) 26 luglio 2017

