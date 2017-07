RIFORMA PENSIONI 2017/ Incontro Governo-sindacati: quando la "scrematura"? (ultime notizie)

La Riforma pensioni di Giuliano Poletti (Lapresse)

INCONTRO GOVERNO-SINDACATI

Oggi è in programma un nuovo incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni e Giuliano Poletti ha avuto modo di spiegare che si cercherà di fare un punto “riassuntivo” dei temi che dovranno poi essere discussi a partire da settembre per entrare nella Legge di bilancio. Non è chiaro dunque se già in questa occasione si farà una “scrematura” o se questa avverrà dopo l’estate. Di carne al fuoco, infatti, ce n’è tanta, a partire dalle possibile modifiche all’Ape social e al suo rifinanziamento. Si susseguono ormai diverse ipotesi di agevolazioni per le donne, con uno “sconto” sui contributi necessari all’accesso all’Anticipo pensionistico. E ora, secondo i rumors, si starebbe anche ragionando sulla possibilità di rendere maggiormente utilizzabile (e in tempi brevi) la Rita, indipendentemente dall’Ape. Il fatto è che la Rendita integrativa temporanea anticipata sarebbe utilizzabile solo da chi ha una piano di pensione complementare.

Un altro punto su cui i sindacati vorrebbero sapere le intenzioni del Governo riguarda il possibile aumento dell’età pensionabile a partire dal 2019. È difficile che però l’esecutivo decida prima dell’autunno il da farsi. Le organizzazioni sindacali sperano però di riuscire almeno a far sì che si prenda in considerazione l’idea di non far scattare l’incremento per tutti i lavoratori. Infine, c’è il tema della pensioni di garanzia per i giovani: tutti sembrano d’accordo nell’introdurla, ma non è ancora chiaro quale sarebbe la platea dei possibili beneficiari. Su questo incontro, in ogni caso, pesa l’allarme della Ragioneria generale dello Stato: la spesa pensionistica in rapporto al Pil crescerà più di quanto previsto. Dunque non sarebbe saggio aumentarla ulteriormente.

OPZIONE DONNA, CHIESTA LA PROROGA A NANNICINI

Tra le iscritte al Movimento Opzione donna e Tommaso Nannicini c’è stato recentemente uno scambio di messaggio, con le prime che hanno portato avanti la richiesta di una proroga del regime sperimentale di pensionamento anticipato per le donne inserito nel 2004. L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che continua a seguire i temi previdenziali per conto del Partito democratico, ha risposto spiegando di essere favorevole all’introduzione di nuovi strumenti per cercare di venire incontro alle donne, che fanno certamente più fatica degli uomini a raggiungere i requisiti pensionistici richiesti. Per esempio, con un’agevolazione per l’accesso all’Ape sociale oppure “un’Ape donna speciale disegnata su misura”. Una risposta che non soddisfa appieno il Movimento Opzione donna, per il quale la proroga della legge 243/2004 rappresenterebbe la soluzione per venire incontro alle donne e contribuire a risolvere il problema della disoccupazione giovanile.

ROSSI PROPONE INTERVENTO SULLE PENSIONI D'ORO

Enrico Rossi non sembra essere favorevole al ddl Richetti. Parlando ad Agorà Estate, in onda su Rai 3, il Presidente della Toscana ha detto di ritenere si stia perdendo tempo, varando una legge che potrebbe essere bocciata dalla Corte Costituzionale. Dal suo punto di vista si sta cercando di preparare delle armi di distrazione di massa in vista della campagna elettorale. Rossi ritiene che bisognerebbe piuttosto varare una legge riguardante le pensioni d’oro, vitalizi compresi, contenente un criterio di progressività. In pratica una sorta di contributo di solidarietà, il cui ricavato dovrebbe essere destinata ad aumentare le pensioni minime. Il Presidente della Toscana ha anche ricordato che nella sua regione, a inizio legislatura, è stato deciso di vietare il cumulo dei vitalizi tra consigliere regionale e parlamentare.

© Riproduzione Riservata.