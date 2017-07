RIFORMA PENSIONI 2017/ Anief chiede legge ad hoc per i docenti (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

ANIEF CHIEDE LEGISLAZIONE AD HOC PER I DOCENTI

L’Anief, forte dei dati emersi da due recenti ricerche, torna a ribadire come chi lavora nella scuola faccia una professione non facile, che può portare anche a malattie professionali. Uno studio commissionato dall’Inpdap evidenzia poi come le donne siano più facilmente esposta alla sindrome di burnout, ma ancora la politica fatica a comprendere “la necessità di una legislazione ad hoc per le pensioni dei docenti. Questione presa in considerazione soltanto per le maestre di asilo in relazione all’Ape introdotta dalla riforma di Renzi”. Marcello Pacifico, Presidente nazionale dell’Anief, sottolinea come la categoria soffra di una scarsa considerazione, anche a livello retributivo, considerando che nel pubblico impiego ancora non si è riuscito a sbloccare il rinnovo del contratto.

“Da un recente studio Ocse, risulta che tra il 2005 e il 2014 in Europa i nostri insegnanti sono stati quelli che hanno perso più di tutti, circa il 7%, rimanendo fermo a poco più di 29mila euro lordi: solo la Grecia ha fatto peggio, ma per ovvi motivi non fa testo”, ricorda il sindacalista, che spiega anche che “l’Ufficio Studi Anief ha calcolato che l’inflazione ha eroso gli stipendi degli insegnanti italiani del 14%”. Dunque c’è la richiesta di un rinnovo contrattuale che tenga conto di tutta questa situazione. L’Anief ha avuto poi modo di sottolineare nei mesi scorsi come l’Ape social andasse estesa a tutto il personale della scuola e non solo alle maestre di asilo. Anche perché l’Ape volontaria, con la decurtazione che comporta, non è certo la risposta giusta alla richiesta di poter andare in pensione anticipata.

CANCELLERI (M5S): CANCELLEREMO I VITALIZI IN SICILIA

Dopo che il ddl Richetti ha avuto il via libera dalla Camera, Giancarlo Cancelleri si prepara a cancellare i vitalizi in Sicilia. Il candidato del Movimento 5 Stelle alla carica di Presidente della Regione ha infatti ricordato che per i cittadini siciliani “questo odioso privilegio” costa più di 17 milioni di euro all’anno. Il pentastellato ha anche evidenziato che durante la legislatura ormai giunta al termine M5S ha provato “varie volte a tagliarli con mille proposte, ma i partiti e il governo ci hanno sempre detto di no, continuando a difendere i loro privilegi e ormai pare impossibile che si faccia qualcosa entro la fine del mandato”. Cancelleri ha quindi detto che in caso di vittoria alle elezioni uno dei primi provvedimenti della sua giunta sarà proprio quello del taglio dei vitalizi e l’applicazione della Legge Fornero ai consiglieri regionali.

L'INPS SI ADUEGUA ALLA CONSULTA SUL RICONGIUNGIMENTO DEI CONTRIBUTI

Dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la retroattività della disposizione che ha eliminato nel 2010 la gratuità della ricongiunzione dei contributi, l’Inps ha emesso una circolare per adeguarsi alla sentenza, riconoscendo quindi che le istanze di ricongiunzione presentate entro il 30 luglio del 2010 (giorno antecedente all’entrata in vigore della legge) sono da ritenersi valide ai fini del ricongiungimento non oneroso. Come spiega pensionioggi.it, a questo punto gli interessati hanno la possibilità di chiedere un riesame della loro domanda “sempreché non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato ovvero non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria”. Diverso il caso di domande non ancora definite con il provvedimento amministrativo di accoglimento: in questo caso saranno considerate automaticamente non onerose.

