Riforma pensioni 2017/ Anche la Uil verifica i diritti inespressi dei pensionati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ANCHE LA UIL VERIFICA I DIRITTI INESPRESSI DEI PENSIONATI (OGGI, 3 LUGLIO)

Anche la Uil ha deciso di avviare una campagna sui cosiddetti “diritti inespressi” dei pensionati, così da aiutare alcuni di loro, specialmente quelli con assegni più bassi, a ottenere delle integrazioni all’assegno cui magari non sanno nemmeno di avere diritto. Del resto non essendo automatiche devono essere richieste specificatamente all’Inps, ma si è già avuto modo di verificare che spesso chi è in quiescenza non sa di averne diritto. Con questo tipo di verifiche, che vengono effettuate dai patronati, spesso si riescono a ottenere cifre importanti, considerando che non mancano situazioni in cui si ottengono gli arretrati e così i pensionati si ritrovano con delle somme importanti. Per quanto riguarda la Uil, il patronato di riferimento è Ital e ottenere una verifica sulla propria situazione pensionistica non è particolarmente difficile. L’importante è riuscire a verificare il cosiddetto modello Red.

L’APE SOCIAL NON È UNA PENSIONE L’Ape social, importante novità della riforma delle pensioni diventata finalmente realtà, è al centro di un grande interesse per via delle migliaia di domande arrivate nei primi giorni in cui è stato possibile presentarle attraverso la piattaforma telematica dell’Inps. La Cisl e il suo patronato Inas hanno quindi pensato di tenere un seminario d’approfondimento per informare e orientare i lavoratori presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina. Con l’occasione la direttrice del Patronato Inas Cisl di Messina, Silvia Brunetto, ha avuto modo di chiarire che “l’Ape sociale non è una pensione, ma una indennità pagata dallo Stato che serve a raggiungere la pensione di vecchiaia”. messinaoggi.it riporta anche le dichiarazioni di Sebastiano Cappuccio, Segretario regionale della Cisl Sicilia, che ha spiegato come negli ultimi anni sia stato fatto “uno scempio del sistema pensionistico e lo sforzo del sindacato è stato quello di mettere delle pezze. Ape sociale e l’intervento sui lavoratori precoci sono forme sperimentali che avranno necessità di essere approfonditi dal punto di vista tecnico e politico”.

In questo senso Mimmo Milazzo, Segretario generale della Cisl Sicilia, pure lui presente al seminario, ha evidenziato che “l’Ape sociale, l’Ape aziendale e l’Ape volontaria sono un passaggio per il cambiamento del sistema pensionistico. Siamo, infatti, entrati nel sistema contributivo puro che cambia molto per la pensione, soprattutto per i giovani”. Il sindacalista ha ricordato alcuni temi importanti che dovranno essere affrontati nella cosiddetta fase due del confronto tra governo e parti sociali, come la previdenza complementare, la governance dell’Inps e la separazione tra assistenza e previdenza.

PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. FURLAN CRITICA AUMENTO ETÀ PENSIONI (OGGI, 3 LUGLIO)

È una delle battaglie più “ricorrenti” nel mondo sindacalista quella dello stop all’aumento dell’età pensionistica: tra i vari punti della riforma uno dei punti più critici è proprio una mancata “decisa” diminuzione dell’età in cui i lavoratori vanno in pensione, con numerose novità che comunque sono state effettuate specie con il meccanismo dell’Anticipo Pensionistico. Lo ha ribadito il segretario della Cisl, Annamaria Furlan, appena prima di essere rieletta con il 98% dei voti nel suo mandato alla guida del sindacato “bianco”: «Dobbiamo definire una pensione di garanzia per i tanti giovani che cambiano spesso il lavoro e entrano tardi nel mondo del lavoro. E dobbiamo fermare l'automatismo legato all'aspettativa di vita: questo meccanismo infernale per cui sempre di più si alza l'età pensionabile», spiega alla platea la Furlan. Ripensare ai giovani e dare risposto con meccanismi di rivalutazione delle pensioni esistenti: «questo per i tanti anziani e le anziane del nostro Paese, per i quali spesso essere pensionati significa essere poveri». (agg. di Niccolò Magnani)

PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. APE VOLONTARIO, C’È CONVENIENZA PER IL LAVORATORE? (OGGI, 3 LUGLIO)

Con l’annuncio ribadito anche dal premier Gentiloni riguardo il lancio della riforma pensione, settore Ape volontario, si moltiplicano le domande specifiche dei lavoratori su portali, social e web “ordinario” (nei canali specifici legati al mondo “Pensioni”). Una delle delle domande più frequenti è certamente quella sulla convenienza reale del provvedimento che mira a rilanciare il prestito pensionistico erogato dal settore bancario e assistito sostanzialmente da un’assicurazione privata con l’obiettivo così di far decollare l’azione del governo sul tema pensioni forse già prima di agosto. Così la pensa il presidente del Consiglio, con il portale Pensioni Oggi che prova però a sottolineare un fattore importante: «il costo sarà più leggermente sostenuto perchè il piano di ammortamento dovrà tenere conto anche dei mesi di anticipo in cui è erogato il prestito (fase di accumulo)».

Non solo, con i tassi di interesse importanti (superiori al 2,5%, come stima Nannicini, governo) l’intera misura dovrà essere valutata in maniera seria dal lavoratore per comprendere se sia davvero conveniente iniziare l’intero iter di Ape volontario. L’intero pagamento risarcito dal lavoratore avviene dopo 20 anni, dunque all’87esimo anno: chi rimarrà in vita avrà finito il pagamento e non dovrà più pensarci, chi invece dovesse disgraziatamente mancare prima, lascerà all’assicurazione e non agli eredi, fattore molto importante e innovativo, il nocumento finale. (agg. di Niccolò Magnani)

