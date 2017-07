RIFORMA PENSIONI 2017/ Confsal propone la Quota 100 (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

CONFSAL PROPONE QUOTA 100

Prende corpo l’iniziativa della Confsal per un disegno di legge popolare relativo a una riforma delle pensioni con cui sostituire la Legge Fornero. pensionioggi.it spiega che l’idea è quella di introdurre la Quota 100, con un minimo di 62 anni di età e di 35 di contributi. Inoltre, si vorrebbero porre alcuni paletti, come un limite di età anagrafica di 67 anni, che scenderebbero a 62 nel caso di svolgimento di lavori usuranti, oltre che una soglia massima di contribuzione, pari a 40 anni. La Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori non vorrebbero che fossero previste delle penalizzazioni nel caso si utilizzasse la Quota 100 per il pensionamento. La motivazione principale per cui si intende presentare questo disegno di legge popolare è che non si può pensare di arrivare a un’età pensionabile di 70 anni e dunque occorre porre dei correttivi all’attuale sistema. Un altro punto su cui si vorrebbe intervenire è l’aggancio al trattamento minimo, che di fatto non esiste più. Oggi, infatti, si potrebbe anche andare in pensione percependo 200 euro al mese, nonostante anni di contributi versati. E specie nell’agricoltura potrebbe non trattarsi di casi sporadici.

La Confsal ha inoltre in mente un intervento per le donne, con la possibilità di instaurare periodi di non lavoro durante la maternità, recuperabili in seguito aggiungendoli all'età pensionabile, tutto su base volontaria. La confederazione ritiene anche che l’Ape non sia stata una risposta efficace alla necessità di introdurre flessibilità nel sistema: sia perché quella volontaria chiede di pagare per avere una pensione anticipata, sia perché quella social lascia fuori diversi lavoratori che pure meriterebbero una tutela.

CONTRIBUTI O SCONTI SULL'ETÀ PER LE DONNE

Giovedì c’è stato l’incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni e Orietta Armiliato, nel suo consueto punto settimanale sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna Social, ricorda come si stia “profilando sia la possibilità di riconoscere anni di contribuzione sia di abbassare l'età anagrafica per aiutare le donne a raggiungere anticipatamente la quiescenza”. Questo anche perché, ricorda Armiliato, si è potuto notare che meno del 30% delle domande presentate per l’accesso all’Ape social riguardavano donne. Per loro, infatti, resta sempre difficile riuscire a raggiungere i requisiti, specie contributivi, richiesti per l’accesso alla pensione. Sembra poi che da parte dei sindacati ci sia la volontà di insistere sul Governo per sanare una situazione di ingiustizia: ancora non è possibile utilizzare il cumulo contributivo gratuito per accedere a Opzione donna e all’ottava salvaguardia degli esodati.

L'INPS SI ADUEGUA ALLA CONSULTA SUL RICONGIUNGIMENTO DEI CONTRIBUTI

Dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la retroattività della disposizione che ha eliminato nel 2010 la gratuità della ricongiunzione dei contributi, l’Inps ha emesso una circolare per adeguarsi alla sentenza, riconoscendo quindi che le istanze di ricongiunzione presentate entro il 30 luglio del 2010 (giorno antecedente all’entrata in vigore della legge) sono da ritenersi valide ai fini del ricongiungimento non oneroso. Come spiega pensionioggi.it, a questo punto gli interessati hanno la possibilità di chiedere un riesame della loro domanda “sempreché non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato ovvero non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria”. Diverso il caso di domande non ancora definite con il provvedimento amministrativo di accoglimento: in questo caso saranno considerate automaticamente non onerose.

