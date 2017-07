Contratti Statali/ Rinnovo stipendi Pa: 1,2 miliardi da “giocarsi” sul tavolo trattative (ultime notizie)

Contratti Statali, ministro Economia PierCarlo Padoan (LaPresse)

I contratti statali tornano al centro della cronaca parlamentare con i nuovi incontri in sede Aran che questa settimana vedranno alcuni dettagli e specifiche tecniche per quanto riguarda, come sempre, la copertura economica. Come ha fatto intendere il ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, la svolta sarà data dal Ministero dell’Economia che in autunno concederà gli spazi esatti per il rinnovo totale del settore impiego e degli stipendi per i suoi dipendenti. Il tavolo è dedicato ai 3 milioni lavoratori nella Pa, con l’obiettivo degli ormai arco-famosi 85 euro di aumento medio. «L'auspicio espresso è che si possa chiudere entro i primi giorni di ottobre», ha espresso la stessa Madia a fine della scorsa settimana. Sul capitolo risorse, per i rinnovi della Pa centrale sono stati stanziati 1,2 miliardi di euro con le precedenti manovre, e la conferma arrivata è che almeno altrettanti dovrebbero arrivare con la prossima legge di Bilancio.

CONTRATTI STATALI: ULTIME NOTIZIE E RINNOVO SETTORE PUBBLICO

I NODI APERTI

In questi giorni si tengono i nuovi e importanti incontri all’Aran per il rinnovo dei contratti statali per tutti i dipendenti pubblici: dopo l’incontro introduttivo del 27 giugno scorso, tornano nella sede dell’Aran i sindacati per l’avvio del tavolo sulle Amministrazioni Centrali (il comparto Funzioni Centrali), uno dei quattro settori in cui è stata ricomposta la Pubblica Amministrazione. Al centro della discussione i contratti per una platea di circa 250 mila impiegati pubblici, tra cui citiamo i ministeriali, gli enti pubblici com Inali, Inps, Agenzie Fiscali e dirigenti della sfera pubblica di questi comparti. Di fatto, si tratta ancora di una discussione preliminare sul piano operativo dei rinnovi che dovranno portare ad aumenti salariali medi di 85 euro, secondo quanto stabilito nell’accordo siglato il 30 novembre scorso tra Cgil, Cisl e Uil e la ministra Marianna Madia.

© Riproduzione Riservata.