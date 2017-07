RIFORMA PENSIONI 2017/ Precisazioni su modifica art. 38 della Costituzione (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

MAZZIOTTI SPIEGA LA MODIFICA DELL'ART. 38 COSTITUZIONE

Alla commissione Affari Costituzionali della Camera si sta discutendo la possibilità di modificare l’articolo 38 della Costituzione, in modo da inserire un principio di equità tra generazioni negli interventi di riforma pensioni. Un dibattito che secondo alcuni potrebbe danneggiare i pensionati, perché si potrebbe arrivare a interventi sugli assegni in essere in nome della solidarietà intergenerazionale. Andrea Mazziotti, Presidente della Commissione, ci tiene però a precisare che “nessuno vuole tagliare le pensioni agli anziani. Vogliamo semplicemente obbligare la politica a non guardare solo al breve termine e a pensare anche ai giovani quando decide di pensioni e di welfare”. In un intervento su Formiche.net, il deputato di Civici e Innovatori fa infatti presente che di norma si guardano gli effetti delle riforme solo a dieci anni.

In questo modo non è però possibile capire se un intervento previdenziale può penalizzare chi ancora è lontano dalla pensione, come appunto i giovani. “Per questo serve un principio di non discriminazione generazionale in Costituzione, che renda illegittime le nuove norme basate sull’oggi e senza uno sguardo al domani. Norme che sono state numerosissime negli ultimi decenni”, aggiunge Mazziotti, che porta come esempio di ciò il fatto che, nonostante la Legge Fornero, “ancora oggi la spesa complessiva delle prestazioni previdenziali per gli under 40 è pari al 4%, mentre l’88% va agli over 60. Persino i sussidi di disoccupazione vanno per il 64% agli over 40”. La proposta di riforma costituzionale, secondo Mazziotti, mira quindi a “costringere chi fa le leggi e governa ad assicurare che anche i lavoratori di oggi possano essere pensionati domani”.

CONFSAL PROPONE QUOTA 100

Prende corpo l’iniziativa della Confsal per un disegno di legge popolare relativo a una riforma delle pensioni con cui sostituire la Legge Fornero. pensionioggi.it spiega che l’idea è quella di introdurre la Quota 100, con un minimo di 62 anni di età e di 35 di contributi. Inoltre, si vorrebbero porre alcuni paletti, come un limite di età anagrafica di 67 anni, che scenderebbero a 62 nel caso di svolgimento di lavori usuranti, oltre che una soglia massima di contribuzione, pari a 40 anni. La Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori non vorrebbero che fossero previste delle penalizzazioni nel caso si utilizzasse la Quota 100 per il pensionamento. La motivazione principale per cui si intende presentare questo disegno di legge popolare è che non si può pensare di arrivare a un’età pensionabile di 70 anni e dunque occorre porre dei correttivi all’attuale sistema. Un altro punto su cui si vorrebbe intervenire è l’aggancio al trattamento minimo, che di fatto non esiste più. Oggi, infatti, si potrebbe anche andare in pensione percependo 200 euro al mese, nonostante anni di contributi versati. E specie nell’agricoltura potrebbe non trattarsi di casi sporadici.

La Confsal ha inoltre in mente un intervento per le donne, con la possibilità di instaurare periodi di non lavoro durante la maternità, recuperabili in seguito aggiungendoli all'età pensionabile, tutto su base volontaria. La confederazione ritiene anche che l’Ape non sia stata una risposta efficace alla necessità di introdurre flessibilità nel sistema: sia perché quella volontaria chiede di pagare per avere una pensione anticipata, sia perché quella social lascia fuori diversi lavoratori che pure meriterebbero una tutela.

