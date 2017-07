Concorso Bankitalia

CONCORSO BANKITALIA PER 30 VICE ASSISTENTI: LA PROVVIDENZIALE "CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA" - Il concorso indetto dalla Banca d'Italia per l'assunzione di 30 vice assistenti rappresenta un miraggio per tantissimi candidati. La proporzione è gigantesca: ci sono quasi tremila iscritti a contendersi un singolo posto. Il quadro è per certi versi davvero sconfortante, perché è evidente quanto questo boom di domande sia legato alla situazione economica nella quale versa il nostro Paese. Le cronache relative ai concorsi ci hanno abituato agli assalti al posto fisso, ma questo boom non ha precedenti. In via Nazionale però sono stati previdenti, per questo hanno inserito criteri di preselezione. In questo modo è stato scremato il numero dei partecipanti. Nel testo del bando di concorso sono stati espressi chiaramente i requisiti di accesso, molto generici. Anche questo ha portato alla carica inaudita di domande di partecipazione. Nel bando era prevista però la cosiddetta "clausola di salvaguardia": se fossero giunte a Bankitalia più di tremila domande, sarebbe partita la scrematura per titoli di studio. E così è stato. I primi 8140 sono passati alla prova scritta a risposte multiple.

CONCORSO BANKITALIA PER 30 VICE ASSISTENTI: PROVA SCRITTA, I PUNTI IN PALIO - Le prove d'esame del concorso indetto da Banca d'Italia consistono in un test e in una prova orale che si svolgono a Roma. Vertono su elementi di diritto, economia, matematica e complementi di statistica, ma prevedono anche la verifica della conoscenza della lingua inglese. Il test consiste in 100 domande ed è articolato in due sezioni: la prima è relativa all'accertamento delle conoscenze nelle prime tre materie e si compone di 60 domande. Il punteggio massimo che si può conseguire è di 35 punti. La seconda sezione punta all'accertamento della conoscenza della lingua inglese con 40 domande. In questo caso il punteggio massimo è di 15 punti. Sulla base del risultato del test viene stilata una graduatoria in ordine decrescente di punteggio. Accedono alla prova orale del concorso di Bankitalia i candidati classificati fino al 300° posto, nonché quelli classificati ex aequo in tale ultima posizione.

