Riforma pensioni/ Dona (Unc): quattordicesima non è sufficiente (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. DONA (UNC): QUATTORDICESIMA NON È SUFFICIENTE (OGGI, 4 LUGLIO)

Il rapporto annuale dell’Inps ha fatto emergere un dato che Massimiliano Dona bolla come “una vergogna” per il Paese. Sono stati infatti 5,8 milioni i pensionati (il 37,5% del totale) che hanno percepito un assegno inferiore ai 1.000 euro al mese. “Questo dato dimostra che la quattordicesima non è sufficiente, specie perché non commisurata al reddito Isee della famiglia”, afferma il Presidente dell’Unione nazionale consumatori in una nota, in cui quindi commenta anche la novità della riforma delle pensioni contenuta nella Legge di bilancio recentemente attuata, ovvero la quattordicesima. “Serve maggiore equità nella distribuzione delle poche risorse disponibili, altrimenti si rischia di dare troppo a chi non ne ha affatto bisogno e di dare poco a chi non può arrivare alla fine del mese”, aggiunge Dona.

OLTRE 5,8 MILIONI DI PENSIONATI CON MENO DI 1.000 EURO AL MESE Tito Boeri ha presentato oggi in Parlamento il rapporto annuale dell’Inps, da cui emerge che oltre 5,8 milioni di italiani percepisce una pensione inferiore a 1.000 euro al mese. Addirittura ci sono quasi 1,7 milioni di cittadini che prendono meno di 500 euro. Boeri, nel corso della presentazione, ha voluto ricordare che sono 150 su 440 le prestazioni di natura pensionistica che l’Inps eroga. “Non siamo perciò più solo erogatori di pensioni”, ha detto, spiegando che sarebbe opportuno che il Parlamento cambiasse la denominazione dell’Inps, facendola diventare Istituto nazionale della protezione sociale. Ha anche spiegato che basterebbe una legge di quattro righe per raggiungere questo obiettivo.

PENSIONI, RENZI RIVENDICA I RISULTATI DEL SUO GOVERNO Matteo Renzi torna a rivendicare i risultati della sua riforma delle pensioni inserita nella Legge di bilancio. Sulla sua pagina Facebook, infatti, l’ex Premier ha scritto: “Oggi 350 persone parlano di alleanze, coalizioni, legge elettorale. Nel frattempo 35.000 persone ottengono l'Ape Social, l'anticipo pensionistico, 350.000 diciottenni scaricano il Bonus cultura e addirittura 3.500.000 di persone che hanno le pensioni minime vedono arrivare la quattordicesima”. Il Segretario del Pd rincara poi la dose scrivendo che sta ricevendo molto lettere “da tantissime pensionate e pensionati che non ci credevano e che ora vedono la promessa trasformarsi in realtà. Sono tre milioni e mezzo di persone a cui le misure dei #millegiorni danno concretamente una mano”. Renzi oppone questa sua “politica dei risultati” a quella “delle chiacchiere, dei salotti, delle ideologie”.

LA RICHIESTA PRINCIPALE DEI SINDACATI AL GOVERNO Oggi governo e sindacati tornano a discutere di riforma delle pensioni. Ma prima di entrare nel merito della cosiddetta fase due 2, Cgil, Cisl e Uil vorrebbero che l’esecutivo garantisse che non ci sarà un aumento dell’età pensionabile a partire dal 2019. Lo scrive Il Messaggero, spiegando che dopo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, circa la possibilità di modificare i requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita, le organizzazioni sindacali vogliono riuscire a ottenere un “congelamento” degli attuali requisiti, quanto meno per altri due anni. Difficile poi che si possa entrare nel merito della fase due prima del 13 luglio, data in cui si terrà l’assemblea unitaria tra i sindacati. Più facile quindi che oggi si parli di requisiti pensionistici e di Ape, visto che ancora quella volontaria non è utilizzabile, nonostante fosse stato dato che lo sarebbe stata dal 1° maggio.

INPS, PREVISTI DISAGI PER UN'ASSEMBLEA NAZIONALE Oggi potrebbe essere una giornata difficile per chi si recherà negli uffici dell’Inps. È lo stesso sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale a far sapere che per la giornata di oggi “è stata indetta un’assemblea nazionale di tutto il personale dell’Istituto” e che quindi “si potrebbero verificare disagi e rallentamenti per l’accesso e l’erogazione dei servizi presso le sedi Inps”. Fortunatamente le domande per l’accesso all’Ape social vanno presentate tramite piattaforma telematica e dunque non occorre presentarsi fisicamente a uno sportello. Tuttavia i disagi potrebbero esserci per coloro che hanno bisogno di altro genere di servizi, anche non previdenziali, dall’Inps, che, per esempio, si occupa anche dell’erogazione dei sussidi di disoccupazione. C’è da sperare che i disagi per gli utenti siano quindi limitati.

INCONTRO GOVERNO-SINDACATI SULLE PENSIONI, I TEMI SUL TAVOLO SPIEGATI DA GHISELLI Oggi Governo e sindacati tornano a confrontarsi sulla riforma delle pensioni, nell’ambito della cosiddetta fase due. Roberto Ghiselli ha spiegato all’Agi che l’obiettivo principale è cercare di “dare risposte ai giovani che hanno carriere fragili e discontinue”. Risposte che non possono arrivare tramite la previdenza complementare, perché “chi non riesce a costruire il primo pilastro non può neanche costruire il secondo”. Del resto non è semplice immaginare che chi ha carriere discontinue possa permettersi di avere una pensione integrativa. Il Segretario confederale della Cgil ha quindi spiegato che la proposta dei sindacati è quella di utilizzare meccanismi di tipo solidaristico basato sulla previdenza pubblica.

“Si tratta di premiare la presenza e l'attività nel mondo del lavoro, non di dare a tutti una pensione minima garantita. A chi è disoccupato e segue un periodo di formazione, chi ha il part-time, chi fa lavori di cura, chi ha contributi bassi come collaboratori, lavoratori pagati con i voucher, colf che lavorano poche ore: a tutti costoro va valorizzato un periodo contributivo ulteriore”, a spese della fiscalità generale. Tuttavia il sindacalista ha ricordato che “il meccanismo che proponiamo costa meno della pensione minima per tutti e degli interventi assistenziali di soccorso alla povertà”. Un altro tema caldo che i sindacati vorranno affrontare è quello del meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita. “Chiederemo che sia modificata la legge”, ha detto a questo proposito Ghiselli.

ANCHE LA UIL VERIFICA I DIRITTI INESPRESSI DEI PENSIONATI Anche la Uil ha deciso di avviare una campagna sui cosiddetti “diritti inespressi” dei pensionati, così da aiutare alcuni di loro, specialmente quelli con assegni più bassi, a ottenere delle integrazioni all’assegno cui magari non sanno nemmeno di avere diritto. Del resto non essendo automatiche devono essere richieste specificatamente all’Inps, ma si è già avuto modo di verificare che spesso chi è in quiescenza non sa di averne diritto. Con questo tipo di verifiche, che vengono effettuate dai patronati, spesso si riescono a ottenere cifre importanti, considerando che non mancano situazioni in cui si ottengono gli arretrati e così i pensionati si ritrovano con delle somme importanti. Per quanto riguarda la Uil, il patronato di riferimento è Ital e ottenere una verifica sulla propria situazione pensionistica non è particolarmente difficile. L’importante è riuscire a verificare il cosiddetto modello Red.

L’APE SOCIAL NON È UNA PENSIONE L’Ape social, importante novità della riforma delle pensioni diventata finalmente realtà, è al centro di un grande interesse per via delle migliaia di domande arrivate nei primi giorni in cui è stato possibile presentarle attraverso la piattaforma telematica dell’Inps. La Cisl e il suo patronato Inas hanno quindi pensato di tenere un seminario d’approfondimento per informare e orientare i lavoratori presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina. Con l’occasione la direttrice del Patronato Inas Cisl di Messina, Silvia Brunetto, ha avuto modo di chiarire che “l’Ape sociale non è una pensione, ma una indennità pagata dallo Stato che serve a raggiungere la pensione di vecchiaia”. messinaoggi.it riporta anche le dichiarazioni di Sebastiano Cappuccio, Segretario regionale della Cisl Sicilia, che ha spiegato come negli ultimi anni sia stato fatto “uno scempio del sistema pensionistico e lo sforzo del sindacato è stato quello di mettere delle pezze. Ape sociale e l’intervento sui lavoratori precoci sono forme sperimentali che avranno necessità di essere approfonditi dal punto di vista tecnico e politico”.

In questo senso Mimmo Milazzo, Segretario generale della Cisl Sicilia, pure lui presente al seminario, ha evidenziato che “l’Ape sociale, l’Ape aziendale e l’Ape volontaria sono un passaggio per il cambiamento del sistema pensionistico. Siamo, infatti, entrati nel sistema contributivo puro che cambia molto per la pensione, soprattutto per i giovani”. Il sindacalista ha ricordato alcuni temi importanti che dovranno essere affrontati nella cosiddetta fase due del confronto tra governo e parti sociali, come la previdenza complementare, la governance dell’Inps e la separazione tra assistenza e previdenza.

