Concorso Bankitalia, raddoppiati i posti

CONCORSO BANKITALIA, RADDOPPIATI I POSTI: DA 30 A 60 VICE ASSISTENTI - Banca d'Italia ha deciso di raddoppiare i posti in palio per il concorso per un posto da vice assistente. Il bando del 20 aprile scorso riguardava l'assunzione di 30 persone, ma dopo il boom di domande è arrivata la prima grande novità per gli oltre ottomila candidati reduci dalla prima selezione. L'Autorità ieri ha pubblicato un avviso tramite il quale ha annunciato che per il suddetto concorso sono state aggiunte 30 posizioni, per un totale di 60. La notizia era nell'aria, ma si ipotizzava l'incremento per l'anno prossimo. Queste 30 posizioni ulteriori andranno quindi ad alimentare una graduatoria che ha validità quadriennale. La decisione è stata presa nel corso della riunione del 28 giugno scorso dal Consiglio superiore. Quello di Bankitalia non è l'unico concorso "ritoccato" per quanto riguarda il recente passato: sono stati aggiunti 2 posti per gli Esperti della Filiale di Trento, 4 ne sono stati aggiunti invece per gli Assistenti con conoscenze nel campo dell'impiantistica elettrica e delle connesse tecnologie informatiche.

CONCORSO BANKITALIA, SINDACATI SUL PIEDE DI GUERRA - Chi ha superato l'esame per titoli del concorso Bankitalia? La risposta a questa domanda arriverà il 27 luglio, quando verranno pubblicate le liste. La scrematura effettuata dalla Banca d'Italia però ha messo già i sindacati sul piede di guerra, perché sostengono che tagliare fuori chi non è laureato sarebbe discriminatorio. Stando a quanto riportato da Repubblica, fonti informate in merito evidenziano che il bando di via Nazionale è nel solco delle regole fissate per la Pa, quindi non ci si aspetta sviluppi o intralci a riguardo. Nessun colpo di scena, insomma. La corsa ai posti offerti dalla Banca d'Italia nel concorso comunque testimonia quanto sia difficile il momento sul fronte occupazionale italiano, ma non è una novità per Bankitalia, visto che in passato per un altro bando per vice assistenti avevano raccolto più di centomila richieste, mentre nel caso di una ricerca di cancellieri si era vista quota trecentomila.

