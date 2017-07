RIFORMA PENSIONI/ Codacons contro le disuguaglianze tra pensionati (ultime notizie)

Pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. CODACONS: IN ITALIA DISUGUAGLIANZE NELLE PENSIONI NON DA PAESE CIVILE (OGGI, 5 LUGLIO)

Dopo la presentazione dei dati del Rapporto Inps, Carlo Rienzi non ha dubbi: “Ancora una volta in tema di pensioni l’Italia si conferma il Paese delle disuguaglianze”. Il Presidente del Codacons ritiene che non sia “civile un Paese in cui 1,68 milioni di pensionati fanno letteralmente la fame, ricevendo un assegno mensile inferiore ai 500 euro, mentre più di un milione di pensionati percepisce più i 3.000 euro al mese”. Rienzi evidenzia anche anche da anni la politica e i governi continuano a inserire il tema delle pensioni tra quelli da affrontare più urgentemente, “ma i dati dell'Inps dimostrano che nulla è stato fatto per migliore le condizioni di vita dei pensionati, e chi era povero continua a ricevere assegni miseri, inadatti a condurre una vita dignitosa”. Una presa di posizione dura, quindi, contro la classe politica, ritenuta poco attenta ai veri problemi dei più deboli.

BRAMBILLA IN DISACCORDO CON BOERI SUGLI IMMIGRATI Presentando il Rapporto Inps, ieri Tito Boeri ha detto che l’Italia ha bisogno degli immigrati per tenere in piedi il sistema di protezione sociale, pensioni comprese. Alberto Brambilla, intervistato dal Foglio, dice di non pensarla esattamente allo stesso modo. “I dati ci dicono che l'immigrazione è attualmente un costo per lo Stato. D'altra parte l'immigrazione è per sua natura un investimento, ma l'investimento della Germania non è lo stesso di quello italiano se si considera che da noi gli immigrati sono occupati prevalentemente nella manovalanza a basso prezzo, spesso sfruttati da qualche italiano furbo che li fa lavorare in nero, generando l'effetto di abbassare gli standard lavorativi per tutti. Ecco perché poi si dice che certi lavori gli italiani non li fanno più”, spiega l’ex sottosegretario al Welfare, che poi aggiunge: “La teoria di Boeri è persa in partenza proprio perché è lo Stato italiano a non poter controllare i lavoratori sfruttati nei nostri campi in sud Italia o le tasse che dovrebbero pagare i negozi gestiti da stranieri”.

APE SOCIAL, NUOVA RICHIESTA DEI SINDACATI EDILI Mancano dieci giorni al 15 luglio, termine per la presentazione delle domande di accesso all’Ape social e alla Quota 41. Non ci sono stati recenti aggiornamenti sul numero di istanze presentate, ma i sindacati del settore edile continuano a protestare per le restrizioni che sono state poste all’Anticipo pensionistico agevolato. pensionioggi.it riporta diverse dichiarazioni degli esponenti di Fillea, Filca e Feneal. In particolare si punta il dito contro le modalità di presentazione delle domande di accesso all’Ape social, che sono piuttosto complesse e che sembrano quasi tese a far sì che i potenziali beneficiari, scoraggiati, non presentino nemmeno la domanda. “Non è sufficiente affermare che il governo ha colto il concetto che non tutti i lavori sono uguali ai fini dell’approdo pensionistico e poi tradurre materialmente la norma in modo che pochi lavoratori abbiano l’accesso. La coerenza tra il predicato e il praticato ci deve essere altrimenti si corre il rischio di ingenerare l’ennesima ingiustizia sociale a scapito di chi, a 63 anni, ha il fisico logorato dal lavoro gravoso e pesante”.

La richiesta dei sindacati è quindi quella di consentire la presentazione della domanda anche con documentazione incompleta, per poi procedere alla presentazione degli allegati mancanti in un secondo momento, quando si riuscirà a entrare in loro possesso. La cosa più difficile sembra infatti riuscire a ottenere una dichiarazione dei datori di lavoro sull’effettuazione di lavori gravosi per sei anni nell’arco degli ultimi sette. E ciò risulta complicato per chi ha carriere discontinue e in un settore in cui le imprese sono state falcidiate dalla crisi.

ANCHE LA UIL VERIFICA I DIRITTI INESPRESSI DEI PENSIONATI Anche la Uil ha deciso di avviare una campagna sui cosiddetti “diritti inespressi” dei pensionati, così da aiutare alcuni di loro, specialmente quelli con assegni più bassi, a ottenere delle integrazioni all’assegno cui magari non sanno nemmeno di avere diritto. Del resto non essendo automatiche devono essere richieste specificatamente all’Inps, ma si è già avuto modo di verificare che spesso chi è in quiescenza non sa di averne diritto. Con questo tipo di verifiche, che vengono effettuate dai patronati, spesso si riescono a ottenere cifre importanti, considerando che non mancano situazioni in cui si ottengono gli arretrati e così i pensionati si ritrovano con delle somme importanti. Per quanto riguarda la Uil, il patronato di riferimento è Ital e ottenere una verifica sulla propria situazione pensionistica non è particolarmente difficile. L’importante è riuscire a verificare il cosiddetto modello Red.

L’APE SOCIAL NON È UNA PENSIONE L’Ape social, importante novità della riforma delle pensioni diventata finalmente realtà, è al centro di un grande interesse per via delle migliaia di domande arrivate nei primi giorni in cui è stato possibile presentarle attraverso la piattaforma telematica dell’Inps. La Cisl e il suo patronato Inas hanno quindi pensato di tenere un seminario d’approfondimento per informare e orientare i lavoratori presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina. Con l’occasione la direttrice del Patronato Inas Cisl di Messina, Silvia Brunetto, ha avuto modo di chiarire che “l’Ape sociale non è una pensione, ma una indennità pagata dallo Stato che serve a raggiungere la pensione di vecchiaia”. messinaoggi.it riporta anche le dichiarazioni di Sebastiano Cappuccio, Segretario regionale della Cisl Sicilia, che ha spiegato come negli ultimi anni sia stato fatto “uno scempio del sistema pensionistico e lo sforzo del sindacato è stato quello di mettere delle pezze. Ape sociale e l’intervento sui lavoratori precoci sono forme sperimentali che avranno necessità di essere approfonditi dal punto di vista tecnico e politico”.

In questo senso Mimmo Milazzo, Segretario generale della Cisl Sicilia, pure lui presente al seminario, ha evidenziato che “l’Ape sociale, l’Ape aziendale e l’Ape volontaria sono un passaggio per il cambiamento del sistema pensionistico. Siamo, infatti, entrati nel sistema contributivo puro che cambia molto per la pensione, soprattutto per i giovani”. Il sindacalista ha ricordato alcuni temi importanti che dovranno essere affrontati nella cosiddetta fase due del confronto tra governo e parti sociali, come la previdenza complementare, la governance dell’Inps e la separazione tra assistenza e previdenza.

