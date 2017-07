CONTRATTI STATALI/ Rinnovo stipendi PA, l’aumento a 85 euro è possibile? (Ultime notizie)

Contratti statali (LaPresse)

CONTRATTI STATALI, AUMENTO STIPENDI A 85 EURO POSSIBILE? (OGGI 6 LUGLIO 2017) - I contratti statali sono in pieno corso di discussione sotto il profilo del rinnovo e dell’intera trattativa sul settore dell’impiego pubblico, ma i problemi si scorgono già specie sul fronte delle coperture economiche: entro fine anno sarà stabilito il documento finale che i sindacati dovranno firmare con tutto il piano di rilancio e rinnovo dei contratti PA per i prossimi anni, ma sarà la Legge Finanziaria - l’ultima del governo Gentiloni, a meno di scossoni improvvisi - a mettere i veri punti chiave del rinnovo del settore pubblico. E proprio su questo montano i veri dubbi: secondo i conti effettuati dal Sole 24 ore, sommando le risorse necessarie per garantire l’aumento degli stipendi fissato a 85 euro medi lo scorso 30 novembre 2016 a Palazzo Vidoni, bisognerebbe sterilizzare praticamente tutto l’effetto della spending review degli ultimi anni, arrivando a livelli di spesa vicini a quelli del 2011 (ovvero in piena crisi economica).

Mentre i sindacati chiedono lumi sulla possibile copertura non totale della misura impostata dal Governo, alcuni rumors raccolti dal quotidiano economico milanese raccontano uno scenario diverso e non certo ben augurante: «l’aumento potrebbe tuttavia tradursi in un “premio legato alla produttività”, con una significativa diminuzione sia di risorse necessarie da mettere in campo in sede di rinnovo contrattuale che, come diretta conseguenza, dei beneficiari dell’incremento retributivo». Per eliminare lo spauracchio il lavoro del governo, dell’Aran e degli stessi sindacati saranno decisivi nei prossimi mesi, in modo da arrivare in autunno senza dover lasciare tutto alle possibilità “risicate” della Manovra, che già dovrà affrontare questioni molto delicate sul fronte economico, sul campo della spending review e sulla costante emergenza della ricostruzione in Centro Italia dopo il terremoto.

