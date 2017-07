RIFORMA PENSIONI 2017/ La proposta di modifica dell’art. 38 (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. LA PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ARTICOLO 38 (OGGI, 6 LUGLIO)

In commissione Affari costituzionali della Camera si stanno discutendo delle proposte di revisione dell’articolo 38 della Costituzione, per far sì che si tenga conto, nel formulare ogni riforma delle pensioni, del principio di equità tra generazioni. Andrea Mazziotti, Presidente della Commissione, è primo firmatario di una delle proposte e ci tiene a spiegare che “con la mia proposta sostenuta da circa 50 parlamentari di maggioranza e opposizione, nessuno vuole tagliare le pensioni agli anziani, come qualcuno va dicendo. Vogliamo semplicemente obbligare la politica ad alzare lo sguardo al futuro e pensare ai giovani quando decide di pensioni e di welfare”.

Il deputato di Civici e Innovatori, secondo quanto riporta corrierequotidiano.it, ha ricordato alcuni dati che Tito Boeri ha esposto durante un’audizione in commissione: la spesa complessiva delle prestazioni previdenziali per gli under 40 è pari al 4%, mentre l'88% va agli over 60. Mazziotti ritiene che il fatto che manchi meno di un anno alla fine della legislatura non deve essere addotta come ragione valida per fermare la sua proposta. "I giovani oggi vivono un'incertezza assoluta riguardo al proprio futuro pensionistico, non sanno quando andranno in pensione, né quanto prenderanno ammesso che la prenderanno”, ha aggiunto, sottolineando che per questa ragione i giovani “sentono oramai il pagamento dei contributi come una specie di tassa, un finanziamento a fondo perduto che forse non tornerà”. Vedremo se la proposta riuscirà a concretizzarsi in un cambiamento della Costituzione o meno.

CODACONS: IN ITALIA DISUGUAGLIANZE NELLE PENSIONI NON DA PAESE CIVILE Dopo la presentazione dei dati del Rapporto Inps, Carlo Rienzi non ha dubbi: “Ancora una volta in tema di pensioni l’Italia si conferma il Paese delle disuguaglianze”. Il Presidente del Codacons ritiene che non sia “civile un Paese in cui 1,68 milioni di pensionati fanno letteralmente la fame, ricevendo un assegno mensile inferiore ai 500 euro, mentre più di un milione di pensionati percepisce più i 3.000 euro al mese”. Rienzi evidenzia anche anche da anni la politica e i governi continuano a inserire il tema delle pensioni tra quelli da affrontare più urgentemente, “ma i dati dell'Inps dimostrano che nulla è stato fatto per migliore le condizioni di vita dei pensionati, e chi era povero continua a ricevere assegni miseri, inadatti a condurre una vita dignitosa”. Una presa di posizione dura, quindi, contro la classe politica, ritenuta poco attenta ai veri problemi dei più deboli.

BRAMBILLA IN DISACCORDO CON BOERI SUGLI IMMIGRATI Presentando il Rapporto Inps, ieri Tito Boeri ha detto che l’Italia ha bisogno degli immigrati per tenere in piedi il sistema di protezione sociale, pensioni comprese. Alberto Brambilla, intervistato dal Foglio, dice di non pensarla esattamente allo stesso modo. “I dati ci dicono che l'immigrazione è attualmente un costo per lo Stato. D'altra parte l'immigrazione è per sua natura un investimento, ma l'investimento della Germania non è lo stesso di quello italiano se si considera che da noi gli immigrati sono occupati prevalentemente nella manovalanza a basso prezzo, spesso sfruttati da qualche italiano furbo che li fa lavorare in nero, generando l'effetto di abbassare gli standard lavorativi per tutti. Ecco perché poi si dice che certi lavori gli italiani non li fanno più”, spiega l’ex sottosegretario al Welfare, che poi aggiunge: “La teoria di Boeri è persa in partenza proprio perché è lo Stato italiano a non poter controllare i lavoratori sfruttati nei nostri campi in sud Italia o le tasse che dovrebbero pagare i negozi gestiti da stranieri”.

