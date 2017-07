CONCORSO POLIZIA 2017/ Gazzetta Ufficiale, bando 1148 allievi agenti: oggi data e sedi della prova scritta

Concorso Polizia, bando 1148 allievi agenti (LaPresse)

CONCORSO POLIZIA 2017, GAZZETTA UFFICIALE: BANDO 1148 ALLIEVI AGENTI, OGGI DATA E SEDE DELLA PROVA SCRITTA - È finalmente arrivato il giorno del Concorso Polizia 2017 con le date e le sedi attese da un mese per tutti gli aspiranti allievi agenti che si sono iscritti al bando da 1148 allievi agenti della Polizia di Stato. Entro le ore 20 di questa sera sulla Gazzetta Ufficiale verrà pubblicato il bando aggiornato con tutte le date e le sedi dove sono stati assegnati i vari iscritti alla prova scritta: in particolare, nella sezione 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” si troverà indicazione entro sera di tutte le ultime novità sul concorso Polizia. Come abbiamo scritto negli scorsi giorni di attesa per questo importante giorno di comunicazioni, le discrezioni sostengono comunque che gli scritti dovrebbero svolgersi a Roma dal 24 luglio alla prima settimana di settembre, con una pausa previsto tra il 12 e il 16 agosto.

Per quanto riguarda i test di efficienza fisica le date verranno pubblicate invece il prossimo 25 settembre. Il concorso è stato particolarmente attenzionato visto che era il primo aperto anche ai civili che avessero come unico requisito l’età tra i 16 e i 30 anni e l’istruzione almeno con la licenza media. L’attenzione è forte e gli aspiranti candidati dovranno cercare a questo link il trepidante aggiornamento, con la speranza che non avvenga come le ultime scadenze del concorso cancellieri dove per ben due volte è stato rinviato il termine per la pubblicazione di data e sedi delle prove scritte.

