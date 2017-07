RIFORMA PENSIONI 2017/ Buco di 2 miliardi per il cumulo contributivo (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. BUCO DI 2 MILIARDI PER IL CUMULO CONTRIBUTIVO (OGGI, 7 LUGLIO)

Il cumulo contributivo gratuito, una delle novità della riforma delle pensioni contenuta nella Legge di bilancio, rischia di creare un buco di 2 miliardi di euro nei conti pubblici. Il Quotidiano Nazionale ha spiegato il perché. Il Governo, nel varare la misura, ha previsto una copertura di 100 milioni di euro per il 2017. Tuttavia il cumulo contributivo è stato esteso anche ai professionisti, che possono quindi avvalersene presso le proprie casse previdenziali. Ancora la circolare Inps per regolare la materia non è stata approvata dal ministero del Lavoro, ma le casse hanno fatto già sapere “che tocca allo Stato finanziare l’operazione e saldare il conto”. Solo per ingegneri e architetti, potrebbero volerci 550 milioni di euro. E l’Adepp, l’Associazione degli enti previdenziali privati, stima un conto superiore ai due miliardi di euro considerando tutte le casse. Ecco dunque che emerge il rischio di creare un buco, tanto che “secondo indiscrezioni, si è alla disperata ricerca di un cavillo per far saltare il congegno o per renderlo talmente inutilizzabile da vanificarlo”.

Questa non è certo una buona notizia non solo per i professionisti, ma anche per coloro che finora sono rimasti esclusi dalla possibilità di usare il cumulo contributivo, ovvero chi spera di accedere a Opzione donna o all’ottava salvaguardia degli esodati. La rapidità richiesta per l’approvazione della Legge di bilancio ha infatti impedito di modificarne il testo e non sono mancati gli impegni di alcuni parlamentari a sanare questa ingiustizia. Sarebbe una beffa se ora, a causa dei mancati fondi, anche questa modifica venisse “bloccata” o rinviata.

I LAVORATORI PRECOCI RINGRAZIANO RIZZETTO Walter Rizzetto ha comunicato che Fratelli d’Italia ha ritirato la firma dalla proposta di modifica dell’articolo 38 della Costituzione, in quanto avrebbe potuto dar vita a una riforma delle pensioni dannosa per gli assegni in essere, pur essendo ispirata al principio dell’equità generazionale. Flavia Kvesto, dalla pagina Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti fa sapere che il vicepresidente della commissione Lavoro della Camera “ha deciso di confrontarsi con il Gruppo Lavoratori Precoci su art 38”, prendendo poi la decisione di ritirare la firma. Ecco quello che fa una Politica attenta ai cittadini si confronta” Grazie On. Rizzetto ora insieme x togliere l'aspettativa di vita”, aggiunge Kvesto, ricordando che il deputato di Fratelli d’Italia da tempo ha l’obiettivo di far cancellare il meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita: obiettivo che da alcune settimane sembra essere diventato prioritario anche per altre forze politiche.

LA SCELTA DI RIZZETTO SULL'ARTICOLO 38 Non sono mancate preoccupazioni nei giorni scorsi per l’ipotesi di riforma dell’articolo 38 della Costituzione che si discute in commissione Affari costituzionali della Camera. C’è infatti il rischio che si finisca per dare il via libera a interventi sulle pensioni in essere in nome del principio di equità tra generazioni. Lo ha anche evidenziato Walter Rizzetto in un’intervista al Diario del web, nella quale ha detto che pur condividendo il principio di equità in questione, il rischio che si corre ha portato il suo partito, Fratelli d’Italia, a decidere di ritirare la firma sulla proposta di legge. Diverso è il caso, ha aggiunto il vicepresidente della commissione Lavoro della Camera, di interventi sulle pensioni d’oro, sopra i 90.000 euro, al fine di aumentare gli assegni più bassi. Rizzetto ha anche spiegato che bisognerebbe intervenire sulla riforma Fornero, favorendo il ricambio generazionale nel mercato del lavoro, consentendo, per esempio, il pensionamento dei lavoratori precoci.

