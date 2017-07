RIFORMA PENSIONI 2017/ Proposta di contributi figurativi per le donne (ultime notizie)

Pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. PROPOSTA DI CONTRIBUTI FIGURATIVI PER LE DONNE (OGGI, 8 LUGLIO)

Alla Camera sono stati presentati i risultati dell’indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Lavoro della Camera sulla “disparità nei trattamenti pensionistici tra uomini e donne”, un evento cui ha partecipato anche Giuliano Poletti. È noto che le disparità di genere che esistono nel mondo del lavoro si ripercuotono, forse anche più accentuate, in quello previdenziale. Del resto per le donne risulta spesso più difficile riuscire ad accumulare un monte contributivo pari a quello degli uomini. E dall’indagine è emersa la proposta di cominciare a far diminuire questa differenza, dando un peso maggiore alla maternità, per esempio con una contribuzione figurativa aggiuntiva per ogni figlio avuto. L’orientamento sembra essere stato condiviso dal ministro del Lavoro. Secondo quanto riporta l’Ansa, infatti, avrebbe infatti detto che è un tema su cui bisognerebbe riflettere, anche se ha specificato che non c’è alcun intervento specifico allo studio al momento.

“Uno dei temi su cui dovremo riflettere è quello della maternità e cura familiare, per capire come, anche nella riflessione sulla dimensione di un intervento previdenziale, questo sia un elemento che può essere ponderato, valutato e messo in campo”, ha aggiunto. Cesare Damiano, anch’egli presente al convegno, ha ricordato come le donne siano state penalizzate, senza aver avuto alcuna compensazione, dall’innalzamento “brusco” dell’età pensionabile avvenuto con la Legge Fornero, qui si potrebbe appunto prevedere il riconoscimento di un periodo di contribuzione figurativa aggiuntiva ai fini pensionistici per ogni figlio avuto. Vedremo se questa proposta si trasformerà in realtà.

RISCATTO LAUREA GRATUITO PER I GIOVANI Il futuro previdenziale dei giovani è uno temi al centro del confronto tra Governo e sindacati e Pierpaolo Baretta si prepara a presentare una proposta per cercare di aiutare i ragazzi ad avere dei contributi in più. Secondo quanto scrive Il Messaggero, infatti, il sottosegretario all’Economia nel corso di un’iniziativa odierna della rappresentanza studentesca dei Giovani democratici illustrerà i dettagli di una proposta il cui obiettivo è quello di arrivare a stabilire una contribuzione gratuita fissa per gli studenti universitari che completano, entro la durata legale, il proprio percorso di studio. A beneficiarne sarebbero i Millenials, nati quindi tra il 1980 e il 2000. In pratica si tratterebbe di rendere gratuito quel riscatto della laurea che invece oggi è oneroso. In questo modo si avrebbero già degli anni di contribuzione su cui poter fare affidamento.

SIMONETTI CONTRO BOERI Continuano ad arrivare reazioni critiche alla relazione con cui Tito Boeri ha presentato la relazione annuale dell’Inps. Roberto Simonetti ne ha affidata una breve al suo profilo Facebook, scrivendo in un post: “Fermatelo!! Boeri vuole trasformare l’Inps da Istituto di Previdenza a Istituto di Protezione Sociale (sopratutto dei migranti) ..... Altro che Fornero!”. Il deputato della Lega Nord ha anche aggiunto le foto scattate durante l’evento alla Camera, che ritraggono in particolare Boeri mentre parla e i passaggi nel testo scritto della relazione in cui si chiede di cambiare la denominazione dell’Inps e del contributo dati dagli immigrati al sistema sociale. Una presa di posizione piuttosto netta quella di Simonetti, soprattuto per il paragone con l’ex ministro del Lavoro, il cui nome è associato a una riforma delle pensioni che la Lega Nord ha sempre contestato.

