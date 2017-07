RIFORMA PENSIONI 2017/ L’allarme dell’Anief su giovani e insegnanti (ultime notizie)

Lapresse

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. L’ALLARME DELL’ANIEF SU GIOVANI E SUGLI INSEGNANTI (OGGI, 9 LUGLIO)

Giorgio Alleva, durante la sua audizione alla commissione Affari costituzionali della Camera, ha ricordato che i giovani rischiano di ritrovarsi in futuro con pensioni più basse. Secondo Marcello Pacifico, “l’importo dell’assegno di quiescenza sarà molto più vicino alla pensione sociale che agli ultimi stipendi percepiti. Quindi, per intenderci, in media stiamo parlando di pensioni sicuramente sotto i mille euro al mese. E nemmeno di poco”. Un futuro certo forse nemmeno immaginabile qualche anno fa, ma il fatto che il sistema contributivo pieno è entrato ormai in vigore, accompagnato da una difficoltà a trovare un lavoro e a mantenerlo nel corso degli anni, ha creato questa poco desiderabile situazione.

Inoltre, il Presidente dell’Istat ha mostrato come l’età pensionabile è destinata ad aumentare considerevolmente nei prossimi anni. “Viene allora da chiedersi, come faranno gli insegnanti, che è anche una delle categorie professionali a maggiore rischio burnout, a convivere con l’innalzamento progressivo dei parametri pensionistici. Il malessere è già evidente oggi, figuriamoci con questi parametri”, ha dichiarato in una nota il Presidente nazionale dell’Anief, per il quale “è sintomatico che in questi giorni chi ha potuto aderire all’Ape Social, pochi per la verità, almeno nella scuola poiché si è ristretta la possibilità ai soli maestri della scuola dell’infanzia, non ci ha pensato due volte. E si tratta di lavoratori di età attorno ai 63-64 anni. Come si farà a tenere duro fino a 70 e più anni rimane un mistero”.

QUASI 20 MILA RICHIESTE DI PENSIONE ANTICIPATA DI LAVORATORI PRECOCI Sono arrivate nei primi venti giorni utili all’Inps ben 19.870 domande per aver accesso alla pensione anticipata da parte dei cosiddetti lavoratori precoci. Un volume di richieste che evidentemente ha superato le aspettative da parte del Governo. Analizzando maggiormente nel merito la situazione allo stato attuale, si evince che di queste domanda circa 7 mila e 200 sono arrivate da lavoratori addetti a mansioni difficoltose mentre le domande di persone che sono al momento disoccupate sono oltre 5 mila e 700. Poco più di tre mila sono i lavoratori precoci che rientrano nella categoria di mansioni usuranti ad aver fatto richiesta, 2714 sono le persone che si occupano dell’assistenza di portatori di handicap ed infine 1127 sono lavoratori che ha un’invalidità civile almeno pari al 74%. Va ricordato che il primo termine per l’invio delle richieste scade il prossimo 15 luglio. (aggiornamento di Francesca Pasquale)

BOOM DI RICHIESTE PER APE SOCIALE E PRECOCI Mentre i sindacati attendono che il Governo Gentiloni sia disponibile a sedersi ad un tavolo per concertare la cosiddetta fase due della riforma delle pensioni, l’Inps certifica un vero e proprio boom di domande sia per accedere all’Ape sociale che per quanto concerne le pensioni precoci. In particolare nei primi venti giorni sono pervenute ben 31.260 domande per l’Ape sociale e 19.870 per accedere alle pensione anticipata per lavoratori precoci per un totale di 51.130. Analizzando maggiormente nel dettaglio questi numeri e focalizzando l’attenzione sull’Ape sociale, emerge come la stragrande maggioranza delle richieste (ben 22.449) sono arrivate da lavoratori disoccupati che hanno visto terminare il sussidio degli ammortizzatori sociale almeno da tre mesi. Sono 3651 le domande che sono giunte da persone che prestano servizio di assistenza a portatori di handicap grave mentre sono 2751 i cittadini con invalidità civile pari almeno al 74%. (aggiornamento di Francesca Pasquale.

