CONTRATTI STATALI/ Aumento stipendi Pa: mercoledì novo incontro per il rinnovo (ultime notizie)

La giornata di domani sarà molto importante per l’intero asse di rinnovo dei contratti statali: all’Aran infatti dovrebbe tenersi l’ultimo incontro di trattative con i sindacati prima della pausa estiva. «L’avvio della nuova stagione contrattuale è per tutti e vogliamo fare il punto prima della pausa estiva, mettendo al centro i temi generali», ha fatto sapere in una nota il presidente dell’Aran, Sergio Gasparrini. L’incontro dovrà stabilire “lo stato delle cose” per quanto riguarda lo sblocco dei contratti per i 4 comparti del pubblico impiego, dalla scuola alla sanità: si vuole chiudere, come ha detto la stessa ministro Marianna Madia, entro la fine del 2017 in modo da avere i primi aumenti stipendiali già da gennaio 2018. Sono già pronti e in parte iniziati a discutere gli atti di indirizzo per medici, dipendenti enti locali e insegnanti ma sul tavolo restano i problemi delle coperture economiche, del bonus da 80 euro del governo Renzi-Gentiloni e ovviamente i singoli problemi dei comparti Pa: i capitoli relativi a orari e ferie, la revisione dei permessi e delle assenze per malattia.

CONTRATTI STATALI: ULTIME NOTIZIE E RINNOVO PA

LA CRITICA DI ANIEF

E come spesso accade in questi mesi di forti contrasti e trattative per il rinnovo totale dei contratti statali, è il mondo della scuola a segnalare le maggiori difficoltà e criticità a riguardo dell’aumento medio di 85 euro per ogni dipendente pubblico, compresi gli insegnanti dunque. In un lungo comunicato al veleno, il sindacato Anief affonda proprio su questo punto, con il presidente Marcello Pacifico che attacca tanto il Miur quanto il Ministero della Pa: «fallimenti delle riforme, promesse non mantenute, trattamenti sfavorevoli per Ata, insegnanti e presidi», lamenta l’Anief, «per questi motivi diffidiamo i sindacati a sottoscrivere contratti che non tengano conto di tutti questi problemi. È questo il momento di chiede più risorse, di salvaguardare il personale con una parte normativa del contratto che tuteli le tante figure professionali che operano nelle nostre scuole». Con un ultimo affondo, Pacifico spiega di non volere per nulla “svendere la categoria per pochi denari”, lamentano l’arretramento dei diritti, come ad esempio le nuove opzioni Madia sui permessi per malattia, gli orari di lavoro e l’intero comparto della riforma che non convince per nulla il sindacato Anief.

