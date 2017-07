RIFORMA PENSIONI 2017/ Verso riscatto laurea gratuito per i Millenials (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

BARETTA PARLA DEL RISCATTO GRATUITO DELLA LAUREA

Nelle ultime settimane si è avviata una mobilitazione, che ha coinvolto anche molti studenti universitari, per chiedere che venga approvata una legge per il riscatto gratuito della laurea ai fini pensionistici. Pier Paolo Baretta ha detto di essere contento del fatto che ci sia interesse, specie da parte dei giovani, su questo tema, che lui stesso aveva affrontato in un recente incontro con i Giovani democratici. Il sottosegretario all’Economia, intervistato da Repubblica, ha spiegato che una proposta per un intervento di questo tipo andrebbe studiata e ben definita, cominciando anche a valutare il costo che avrebbe. In ogni caso ha specificato che “a beneficiare del riscatto gratuito, saranno soltanto i nati tra il 1980 e il 2000, i cosiddetti ‘Millenials’, la generazione che quando andrà in pensione vedrà calcolato il proprio assegno interamente con il metodo contributivo”. Questo perché sarebbe impossibile pensare di rendere retroattiva la misura, in quanto “la spesa per lo Stato sarebbe troppo alta”.

Baretta non ha escluso però che si possano “graduare i costi per alleggerire il riscatto di chi si è laureato in passato”. Il che non sarebbe male, considerato che normalmente il riscatto della laurea ha un costo che si rileva “proibitivo”. Il sottosegretario ha risposto anche a una domanda sul ddl Richetti, spiegando che il rischio che si arrivi a un ricalcolo delle pensioni di tutti gli italiani è solo teorico, “ma è bene essere molto chiari nel testo in modo che non venga applicato anche ai lavoratori”.

MAZZIOTTI SPIEGA LA MODIFICA DELL'ART. 38 COSTITUZIONE

Alla commissione Affari Costituzionali della Camera si sta discutendo la possibilità di modificare l’articolo 38 della Costituzione, in modo da inserire un principio di equità tra generazioni negli interventi di riforma pensioni. Un dibattito che secondo alcuni potrebbe danneggiare i pensionati, perché si potrebbe arrivare a interventi sugli assegni in essere in nome della solidarietà intergenerazionale. Andrea Mazziotti, Presidente della Commissione, ci tiene però a precisare che “nessuno vuole tagliare le pensioni agli anziani. Vogliamo semplicemente obbligare la politica a non guardare solo al breve termine e a pensare anche ai giovani quando decide di pensioni e di welfare”. Il deputato di Civici e Innovatori fa infatti presente che di norma si guardano gli effetti delle riforme solo a dieci anni.

In questo modo non è però possibile capire se un intervento previdenziale può penalizzare chi ancora è lontano dalla pensione, come appunto i giovani. “Per questo serve un principio di non discriminazione generazionale in Costituzione, che renda illegittime le nuove norme basate sull’oggi e senza uno sguardo al domani. Norme che sono state numerosissime negli ultimi decenni”, aggiunge Mazziotti, che porta come esempio di ciò il fatto che, nonostante la Legge Fornero, “ancora oggi la spesa complessiva delle prestazioni previdenziali per gli under 40 è pari al 4%, mentre l’88% va agli over 60. Persino i sussidi di disoccupazione vanno per il 64% agli over 40”. La proposta di riforma costituzionale, secondo Mazziotti, mira quindi a “costringere chi fa le leggi e governa ad assicurare che anche i lavoratori di oggi possano essere pensionati domani”.

© Riproduzione Riservata.