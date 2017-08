RIFORMA PENSIONI 2017/ Damiano insiste su aspettativa di vita e Ape social (ultime notizie)

Cesare Damiano (Lapresse)

LE RICHIESTA DI CESARE DAMIANO

Cesare Damiano non ha dubbi: le parole della Ragioneria Generale dello Stato sui rischi derivanti dal mancato aumento dell’età pensionabile rappresentano “un intervento a gambina tesa, un altro tentativo per fermare il dibattito sulla revisione di un meccanismo che è più giustificato”. Per l’ex ministro del Lavoro si tratta comunque di un intervento migliore rispetto a quello di Tito Boeri, che aveva parlato di un costo pari a 141 miliardi di euro nel caso di eliminazione del meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita: “numeri campati per aria”, li definisce Damiano, che ricorda di aver semplicemente chiesto, insieme a Maurizio Sacconi, non di cancellare il meccanismo in questione, ma di studiarne uno nuovo che rallenti l’età pensionabile, visto che in Italia è già più alta che nel resto d’Europa.

Intervistato dal Corriere della Sera, il Presidente della commissione Lavoro della Camera evidenzia che il costo del rinvio di un anno dell’aumento dell’età pensionabile a 67 anni, previsto per il 2019, sarebbe pari allo 0,13% dei risparmi ottenuti con le riforme delle pensioni dal 2004 al 2050. E ricorda che in ogni caso, per via della clausola di salvaguardia contenuta nel decreto salva-Italia, l’età pensionabile dovrà essere di almeno 67 anni nel 2021, quindi basterebbe rinviare il previsto aumento del 2019 di due anni. Anche perché tenere al lavoro gli anziani frena le prospettive di lavoro dei giovani. Rispetto alla Legge di bilancio, Damiano ritiene che oltre alla revisione del meccanismo sull’aspettativa di vita, bisognerebbe ampliare la platea dei beneficiari dell’Ape social.

LE RICHIESTE DI BARBAGALLO (UIL)

Per Carmelo Barbagallo bisogna incentivare gli investimenti pubblici e privati per creare occasioni di lavoro, oltre che diminuire il peso delle tasse in busta paga, in modo che vengano incentivati i consumi degli italiani. Ai microfoni del Tgcom24, il Segretario generale della Uil ritiene inoltre che occorra pensare al futuro previdenziale dei giovani, “che, a causa di lavori parcellizzati, rischiano di avere, un domani, delle pensioni da fame”. Barbagallo evidenza peraltro che già i pensionati di oggi “non arrivano a fine mese e non riescono più a svolgere il ruolo di ammortizzatore sociale, fondamentale in contesti di disoccupazione familiare”. Stando a quelli che sono i temi sul tavolo nel confronto tra Governo e sindacati sulla fase due della riforma delle pensioni, entrambi gli argomenti dovrebbero essere affrontati. Si spera con soluzione efficaci, sia per i giovani che per i pensionati.

IL MESSAGGIO DEL MOVIMENTO OPZIONE DONNA

Il Movimento Opzione donna continua a battersi perché venga prorogato il regime sperimentale di accesso anticipato alla pensione per le italiane. E ora arriva una richiesta esplicita a Giuliano Poletti. “Le forze politiche si sono ripetutamente espresse a favore della proroga Opzione donna al 2018, il Movimento Opzione donna è certo che lei ora non farà mancare il sostegno del Governo e del Pd quale partito di maggioranza”, è il testo di un messaggio diretto al ministro del Lavoro. Nel post che lo accompagna sulla pagina Facebook del Movimento Opzione donna si chiede anche di poter avere al più presto i dettagli circa il numero degli accessi alla pensione avvenuti tramite il regime di Opzione donna, così da capire se vi sono stati dei risparmi rispetto alle cifre stanziate e di conseguenze la sussistenza di risorse da destinare alla proroga di questo istituto.

