RIFORMA PENSIONI 2017/ L’opposizione ai tagli alle quattordicesime (ultime notizie)

FEDI E PORTA CONTRO LA PROPOSTA DI MICHELONI

Dopo le parole di Tito Boeri sulle quattordicesime erogate agli italiani all’estero ha cominciato a prendere corpo l’ipotesi, presentata da Claudio Micheloni, Presidente del Comitato per gli italiani all’estero del Senato, di varare una legge per rivedere le prestazioni assistenziali che vengono versate ai pensionati all’estero, solamente nei casi in cui queste sarebbero sostituite da analoghe prestazioni del Paese di residenza dei beneficiari. Marco Fedi e Fabio Porta, deputati Pd eletti all’estero, ritengono che si tratti di una cosa non semplice da realizzare. In ogni caso sottolineano che è “singolare che mentre si dibatte l’abolizione di quelli che gli italiani considerano veri privilegi previdenziali di cui sono detentrici varie categorie di pensionati si possa pensare di sottrarre poche decine di euro a decine di migliaia di pensionati italiani, spesso indigenti, residenti all’estero”.

Fedi e Porta ricordano anche che non sarebbe semplice individuare i paesi in cui le tutele sociali non lascerebbero “scoperti” i nostri connazionali e “non potremmo escludere che l’introduzione per alcuni Paesi (come la Germania) di eventuali criteri di inesportabilità sia poi inesorabilmente estesa a tutti i Paesi di emigrazione”. I due sottolineano anche che probabilmente non basterebbe una norma inserita nella Legge di bilancio per realizzare il proposito di Micheloni, “ma bisognerebbe modificare i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale. Cosa non semplicissima perché sarebbe necessario, tra l’altro, dimostrare che la quattordicesima è una prestazione non contributiva finanziata attraverso le entrate fiscali destinate alla spesa pubblica generale e non è direttamente correlata ad un contributo dei beneficiari (vedere Circolare Inps n. 10 del 31 gennaio 2006)”.

LE RICHIESTE DI BARBAGALLO (UIL)

Per Carmelo Barbagallo bisogna incentivare gli investimenti pubblici e privati per creare occasioni di lavoro, oltre che diminuire il peso delle tasse in busta paga, in modo che vengano incentivati i consumi degli italiani. Ai microfoni del Tgcom24, il Segretario generale della Uil ritiene inoltre che occorra pensare al futuro previdenziale dei giovani, “che, a causa di lavori parcellizzati, rischiano di avere, un domani, delle pensioni da fame”. Barbagallo evidenza peraltro che già i pensionati di oggi “non arrivano a fine mese e non riescono più a svolgere il ruolo di ammortizzatore sociale, fondamentale in contesti di disoccupazione familiare”. Stando a quelli che sono i temi sul tavolo nel confronto tra Governo e sindacati sulla fase due della riforma delle pensioni, entrambi gli argomenti dovrebbero essere affrontati. Si spera con soluzione efficaci, sia per i giovani che per i pensionati.

LA CISL INSISTE SULL'ETÀ PENSIONABILE

Maurizio Petriccioli ha voluto difendere la necessità di rinviare il previsto aumento dell’età pensionabile a partire dal 2019, ricordando come già oggi i requisiti pensionistici italiani siano tra i più severi d’Europa. Il Segretario confederale della Cisl in una nota ha spiegato che “si tratta di un rinvio necessario e sopportabile che trova un consenso trasversale anche nelle forze parlamentari che giudicano necessario ed utile mitigare la rigidità delle regole previdenziali ed alleggerire la condizione di milioni di lavoratrici e di lavoratori che fanno lavori diversi per usura e retribuzione”. Il sindacalista non ha risparmiato una battuta sull’intervento della Ragioneria generale dello Stato su questo tema, spiegando che “somiglia molto, con tutto il rispetto, ad un consiglio che le volpi possono dare alle galline per vivere più a lungo. L’esito è scontato”.

