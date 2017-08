RIFORMA PENSIONI 2017/ Attacco a Fornero e Boeri di Mdp (ultime notizie)

Elsa Fornero e la sua riforma pensioni (Lapresse)

MELILLA CONTRO BOERI E FORNERO

Una nuova presa di posizione contro Tito Boeri, la Ragioneria generale dello Stato e chi ritiene che sia un errore evitare l’aumento dell’età pensionabile, arriva da Gianni Melilla, che parla di “gran cassa rigorista” e di dati “terroristici”, riferendosi a quelli forniti dal Presidente dell’Inps circa i costi di una cancellazione dell’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita, quantificati in 141 miliardi di euro. Dalle pagine del Manifesto, il deputato di Mdp ricorda che “in Italia si va in pensione tre anni dopo rispetto alla media europea. La spesa previdenziale italiana depurata di quella assistenziale è sotto la media europea, anche considerando i 57 miliardi di euro che i pensionati pagano ogni santo anno al Fisco. Inoltre i Trattamenti di fine rapporto (Tfr) che sono salario differito in Italia vengono inspiegabilmente conteggiati come spesa previdenziale”.

Melilla si schiera dalle parte dei sindacati e annuncia che il suo partito farà sì che già nella Legge di bilancio si stabilisca il non aumento automatico dell’età pensionabile. Il capogruppo Mdp in commissione Bilancio della Camera bolla anche come “ingiusta” la Legge Fornero, spiegando che “andrebbe rivista per la macelleria sociale che ha provocato gettando nella disperazione tanti lavoratori che da un giorno all’altro hanno visto svanire tutti i loro progetti di vita”. Secondo Melilla non bisogna poi dimenticare che trattenendo i lavoratori più anziani non si lascia spazio ai giovani, specialmente in settori in cui le “nuove energie” sarebbero importanti, come la sanità e l’edilizia.

OPZIONE DONNA, CAMPAGNA D'ESTATE PER LA PROROGA

Nonostante sia estate, il Movimento Opzione donna non va certo in ferie, ma continua a chiedere a gran voce la proroga del regime sperimentale di accesso anticipato alla pensione per le italiane introdotto nel 2004. Dalla pagina Facebook del Movimento non mancano post in cui si chiede ai politici di poter consentire alle donne di non essere penalizzate dall’aumento dell’età pensionabile lasciando loro la possibilità di andare in pensione con un ricalcolo contributivo pieno del loro assegno, previsto proprio da Opzione donna. Inoltre, si invitano le iscritte a dar vita a una campagna via Twitter per far sentire sempre più forte la propria voce, in un momento in cui si sta anche cominciando a mettere a punto la Legge di bilancio. A questo proposito non sembra che sarà facile trovare spazi per molti interventi previdenziali. Bisognerà quindi per forza che l’esecutivo faccia le sue scelte.

GASPARRI SU IMMIGRATI E PENSIONI

Se Tito Boeri ritiene che gli immigrati siano un’importante risorsa per il sistema pensionistico italiano, Maurizio Gasparri sembra pensarla in maniera opposta e commentando le parole di Gualtiero Bassetti non può che esprimere apprezzamento per il richiamo che il Presidente della Cei ha fatto a rispettare le leggi in materia di immigrazione. “Un conto è assistere i profughi che scappano dalle guerre, altro è alimentare, anche con l’azione irresponsabile di alcune Ong, l’attività di schiavisti e scafisti”, ha detto il Vicepresidente del Senato, che ha anche ricordato gli scandali che hanno visto coinvolte alcune organizzazioni dedite all’accoglienza dei migranti. “Anche l’accoglienza e la generosità hanno dei limiti, considerato che l’Italia ha milioni di anziani e di giovani in condizioni di povertà o senza prospettive di lavoro o di pensioni decenti”, ha aggiunto l’ex ministro.

