NOIPA CEDOLINO AGOSTO/ E' già online: pubblicato in anticipo, novità anche per i docenti? (ultime notizie)

NoiPa Cedolino agosto già online (Foto: LaPresse)

Il personale della Pubblica Amministrazione è costretto ad aspettare dopo il 20 del mese per il pagamento degli stipendi: con NoiPa questa prassi sembra essersi consolidata. Intanto il cedolino è stato già pubblicato online: molti si aspettavano che accadesse il 16 agosto, invece NoiPa ha anticipato i tempi. Era comunque particolarmente atteso dal personale docente, soprattuto da coloro che sono stati membri della commissione degli esami di Stato per la scuola secondaria di secondo grado. Il cedolino potrebbe quindi comprendere anche i pagamenti spettanti a costoro e i pagamenti relativi alle competenze accessorie. In molti invece aspettano con il cedolino di agosto di NoiPa il conguaglio Irpef riguardante la dichiarazione dei redditti modello 730 relativa all'anno 2016. Dubbi che saranno risolti accedendo all'area riservata di NoiPa, attraverso la quale visualizzare il cedolino. Poi bisognerà solo aspettare il pagamento dello stipendio. (agg. di Silvana Palazzo)

CARICATO IL CEDOLINO DI AGOSTO

Questa volta NoiPa si è mosso in anticipo: nella serata di ieri è stato caricato il cedolino di agosto, quindi prima rispetto a quanto ci si aspettava. Il cedolino doveva essere visualizzato solo il 21 e quindi sarebbe stato esigibile il 23, ma la pubblicazione di ieri ha colto un po' tutti di sorpresa. Potrebbe però non essere l'unica, visto che nella mensilità di agosto dovrebbero comparire anche le somme relative all'Irpef che non sono state percepite a luglio. Il personale della scuola, invece, dovrebbe trovare le somme previste dal Fondo d'Istituto. Non è previsto invece il Bonus di merito in questa mensilità. Per questo mese dunque le procedure sono state velocizzate: l'esigibilità resta al 23, ma comunque è importante poter già prendere visione del cedolino di agosto. Chi lo aspettava con ansia può dunque stare tranquillo. E chi ha diritto all'Irpef ma non l'ha percepito il mese scorso lo vedrà caricato.

ANNUNCIATE LE DATE PER I PAGAMENTI DEGLI STRAORDINARI

Oltre alla data di visibilità e di accredito del cedolino, NoiPa ha annunciato altre date importanti per il pagamento degli straordinari e degli adempimenti relativi al mese di settembre. Il 17 agosto sono previsti pagamenti vari, il giorno successivo pagamenti vigili del fuoco, dipendenti del Ministero dell'istruzione, della Ricerca e dell'Università, mentre al 31 è fissato l'espletamento pratiche finali per le competenze in merito allo stipendio di settembre. Per il Bonus di merito il personale scolastico dovrà ancora aspettare. Stando alle normative vigenti, c'è tempo fino a dicembre prima che venga liquidata questa somma. Per quanto riguarda il Fondo d'Istituto è stato elaborato un secondo cedolino sotto la voce "Pagamenti vari". La questione retribuzione resta complessa per i supplenti docenti e non docenti: in migliaia hanno ricevuto solo una parte delle retribuzioni spettanti per i periodi lavorativi, ma c'è anche chi non percepisce nulla da aprile. Inutili finora i tentativi di chiarimento che hanno avanzato i diretti interessati a Miur e NoiPa: non sono stati ancora emessi comunicati che facciano ben sperare.

