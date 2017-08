NoiPa cedolino agosto/ Online in anticipo: pagamenti, date emissioni e blocco assistenza (ultime notizie)

NoiPa cedolino, Pagamento stipendi (LaPresse)

LE ULTIME NOTIZIE SU NOIPA

Come ormai da due giorni tutti i dipendenti statali hanno piacevolmente scoperto, il cedolino NoiPa di agosto è online in anticipo rispetto alla data di range che va di norma tra il 16 e il 21 di ogni mese. Complice la chiusura per il ponte di Ferragosto, la Pubblica Amministrazione e il Mef hanno deciso di far emettere prima del consueto il cedolino, sconvolgendo un po’ le abitudini dei dipendenti statali che attendono ogni mese il proprio pagamento. Già, l’esigibilità dell’emolumento è stata fissata per il prossimo 23 agosto, molti giorni successivi all’uscita online del cedolino, il che non ha evitato ovviamente nuove polemiche contro la Pa e il servizio NoiPa. Per la giornata di oggi, 14 agosto, è tra l’altro sospeso il servizio di assistenza telefonica presso il numero verde (che oggi non risulta attivo): molto probabilmente anche nella giornata di domani, Ferragosto, sarà impossibile trovare operatori disponibili per le info generali e quindi sarà da mercoledì che potranno riprendere le polemiche e le richiesta di domande specifiche presso il portale NoiPa per tutti i dipendenti statali.

LE ALTRE EMISSIONI DI AGOSTO

Non solo questi giorni vedono le importanti novità di NoiPa che ha già emesso tutte le prossime date di emissione per l’intero mese di agosto, altra piacevole anomalia che è piaciuta, questa volta, ai dipendenti pubblici interessanti dai vari comparti del NoiPa. Il prossimo giovedì 17 agosto sarà la volta dei pagamenti urgenti presso i consueti canali NoiPa, mentre per venerdì 18 agosto l’emissione speciale è riservata ai compensi del personale Miur e dei volontari dei Vigili del Fuoco. Da ultimo, giovedì 31 agosto sarà la volta dell’emissione ordinaria delle competenze relative alla rata di settembre 2017, una sorta di anticipo rispetto al prossimo mese importante dove ricominceranno le scuole e le principali attività legate all’anno scolastico nazionale.

© Riproduzione Riservata.