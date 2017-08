RIFORMA PENSIONI 2017/ Richiesta di proroga per il part-time agevolato (ultime notizie)

Giuliano Poletti (Lapresse)

RICHIESTA DI PROROGA PER IL PART-TIME AGEVOLATO

In queste settimane si parla degli interventi previdenziali che potrebbero entrare nella Legge di bilancio. C’è però chi non dimentica che due anni fa, con la Legge di stabilità, era stata introdotta una misura di flessibilità pensionistica, ovvero il part-time agevolato, che in pratica consente ai lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturino entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di ridurre l’orario di lavoro tra il 40 il 60 per cento ottenendo dal datore di lavoro, direttamente in busta paga l’importo corrispondente alla contribuzione previdenziale relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e vedendosi anche riconosciuta la contribuzione figurativa.

Patrizia Maestri su questa misura ha presentato un’interrogazione parlamentare a Giuliano Poletti, per chiedere “di relazionare sullo stato di attuazione” di questa misura, indicando “il numero delle istanze presentate e accolte e l’ammontare delle risorse impiegate per la sua applicazione”. La deputata , secondo quanto riporta parmadaily.it, del Pd ha infatti ricordato che il Governo aveva stanziato oltre 200 milioni di euro. Se vi sono dei risparmi, andrebbero investiti “con la medesima finalità”, modificando il part-time agevolato, in modo da estenderlo “anche ai lavoratori del settore privato in procinto di maturare il diritto al trattamento pensionistico anticipato, oggi esclusi” e prorogandolo fino al 31 dicembre 2019. Per Maestri è in ogni caso importante evitare “che queste risorse non vengano sottratte alla previdenza per altre finalità”.

APE, LA QUESTIONE DELLA RETROATTIVITÀ DELLA MISURA

Nei prossimi giorni dovrebbe concretizzarsi il decreto del governo che stabilisce le istruzioni ufficiali sull'Anticipo pensionistico volontario (Ape) in riferimento alle modalità tecniche di uscita e che permetterà a chi lo desidera di andare via prima dal lavoro dietro apposito prestito, purché si sia raggiunto il compimento dei 63 anni. Il testo originale è stato raggiunto da alcune revisioni sulla base dei consigli avanzati dal Consiglio di Stato ed è stato messo a punto dal ministero del Lavoro. Tuttavia, come sottolinea Corriere.it, mancherebbe ancora un nodo da sciogliere, ovvero quello della retroattività della misura, alla luce del ritardo accumulato ad oggi. Il diritto a poter accedere all'Ape dovrebbe decorrere a partire da maggio ma una delle possibili condizioni consisterebbe nella necessità da parte di chi lo richiede. Secondo il Consiglio di Stato, presupposti simili deriverebbero ad esempio dalla perdita del lavoro o dall'appartenenza a categorie come ad esempio i lavoratori precoci: "Potrebbe avvenire in favore di quei soggetti che versino in situazioni particolarmente disagevoli, anche a causa della perdita dell’attività lavorativa, e che tuttavia non si trovino nelle condizioni di potere beneficiare, in vista della maggiore flessibilità in uscita, degli strumenti dell’Ape sociale o di quella per i lavoratori precoci". (Aggiornamento Emanuela Longo)

