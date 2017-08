RIFORMA PENSIONI 2017/ Damiano insiste sulla revisione dell’età pensionabile (ultime notizie)

Cesare Damiano sulla riforma pensioni (Lapresse)

DAMIANO INSISTE SULL'ETÀ PENSIONABILE

In un intervento pubblico Cesare Damiano spiega di ritenere che nella Legge di Bilancio possano trovare spazio sia un intervento per incentivare l’assunzione dei giovani, sia un blocco del previsto aumento dell’età pensionabile a partire dal 2019. Per l’ex ministro del Lavoro si tratta di provvedimenti non in contrapposizione tra loro. Dal suo punto di vista resta infatti valida la relazione, anche se non automatica, tra l’accesso anticipato alla pensione dei lavoratori più anziani e l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Il Presidente della commissione Lavoro della Camera ha quindi voluto ricordare le critiche ricevute alla sua proposta, condivisa con Maurizio Sacconi, di intervenire sull’aumento dell’età pensionabile.

Damiano non ha voluto prendere nemmeno in considerazione le parole di Tito Boeri su un costo di 141 miliardi di euro per un simile intervento, giacché la proposta non è certo di bloccare per sempre l’aumento dell’età pensionabile in relazione all’aspettativa di vita, ma di rallentarlo. Ha invece voluto ricordare, a proposito dei timori espressi dalla Ragioneria generale dello Stato, che, stante un registrato calo dell’aspettativa di vita nel 2015, non è detto che nel 2019 si debba per forza portare l’età pensionabile a 67 anni. Dunque è giusto discutere con il Governo di questo tema e non escludere a priori la possibilità che l’età pensionabile possa non essere elevata di 5 mesi a partire dal 2019. Anche perché, è la conclusione di Damiano, “i numeri contano, ma le persone di più”.

RICHIESTA DI PROROGA PER IL PART-TIME AGEVOLATO

In queste settimane si parla degli interventi previdenziali che potrebbero entrare nella Legge di bilancio. C’è però chi non dimentica che due anni fa, con la Legge di stabilità, era stata introdotta una misura di flessibilità pensionistica, ovvero il part-time agevolato, che in pratica consente ai lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturino entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di ridurre l’orario di lavoro tra il 40 il 60 per cento ottenendo dal datore di lavoro, direttamente in busta paga l’importo corrispondente alla contribuzione previdenziale relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e vedendosi anche riconosciuta la contribuzione figurativa.

Patrizia Maestri su questa misura ha presentato un’interrogazione parlamentare a Giuliano Poletti, per chiedere “di relazionare sullo stato di attuazione” di questa misura, indicando “il numero delle istanze presentate e accolte e l’ammontare delle risorse impiegate per la sua applicazione”. La deputata , secondo quanto riporta parmadaily.it, del Pd ha infatti ricordato che il Governo aveva stanziato oltre 200 milioni di euro. Se vi sono dei risparmi, andrebbero investiti “con la medesima finalità”, modificando il part-time agevolato, in modo da estenderlo “anche ai lavoratori del settore privato in procinto di maturare il diritto al trattamento pensionistico anticipato, oggi esclusi” e prorogandolo fino al 31 dicembre 2019. Per Maestri è in ogni caso importante evitare “che queste risorse non vengano sottratte alla previdenza per altre finalità”.

