CONTRATTI STATALI/ Rinnovo stipendi Pa: la riforma Madia e il nodo-accorpamento enti pubblici (ultime notizie)

Sul fronte dei contratti statali e del loro rinnovo peseranno e non poco i risparmi effettuati in tutti gli altri elementi della riforma Pa a firma Marianna Madia: in questi giorni di “pausa estiva” si riflette all’Aran anche delle possibile coperture economiche che saranno rese note in piena Manovra Economica d’autunno. Su queste entreranno, forse, anche i tagli dovuti e imposti dalla Riforma Madia: è di pochi giorni fa, ad esempio, la firma del Ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda sul riordino delle Camere di Commercio. «Firmato riordino Camere di Commercio. Da 95 a 60, meno costi, no "missioni" all'estero, più servizi a imprese su», ha twittato Calenda, aggiungendo poi in una nota del Mise «mira ad un maggior dinamismo dell’intero sistema imprenditoriale ridefinendone i punti di riferimento sul territorio, in ragione degli obiettivi e delle strategie comuni, e porterà risparmi importanti: una più razionale riallocazione del personale, maggiori servizi alle imprese e una rimodulazione dell’offerta anche in relazione alle opportunità del piano Industria 4.0». Il ministro Madia ha poi commentato come anche questo accorpamento rientra nel fronte della Riforma, «prosegue l'attuazione della #riformaPA: riducendo a 60 le Camere di Commercio, abbiamo abbassato i costi e aumentato la qualità dei servizi».

CRITICA ANIEF SUL MONDO SCUOLA

I sindacati e l’Aran sono ufficialmente in “pausa estiva” fino al prossimo 31 agosto ma il mondo dei contratti statali, dei dipendenti pubblici e soprattutto del mondo scuola non si ferma tra critiche e polemiche sulla riforma intentata dal ministro Madia che dal prossimo autunno dovrebbe divenire effettiva. «Mentre si prospetta un confronto contrattuale nel quale decidere le misure che serviranno a regolare il contratto del personale della scuola, si continua a parlare di scuola, in modo vecchio, come ammortizzatore sociale», spiega il segretario della Uil Scuola, Pino Turi in un duro comunicato contro il Miur e la considerazione del mondo scuola, lato docenti.

«Il film del “sono troppi, rifiutano la valutazione e per quello sono mal pagati” – ricorda attaccando ancora Turi – lo ha già girato il Governo Berlusconi poco meno di un decennio fa, e tutti sappiamo come è finita, sono stati tagliati oltre 150 mila posti e gli oltre 8 miliardi destinati all’Istruzione destinati ad altri capitoli di bilancio. Nonostante ciò gli insegnanti italiani hanno continuato ad essere i peggio pagati d’Europa».

