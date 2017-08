RIFORMA PENSIONI 2017/ Il confronto “pericoloso” tra Ape e Opzione donna (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

IL CONFRONTO TRA APE E OPZIONE DONNA

Dopo che è stata diffusa la notizia che il decreto attuativo sull’Ape volontaria è ormai in procinto di essere varato, si è ricominciato a parlare dell’Anticipo pensionistico, dei suoi vantaggi e dei suoi costi. Orietta Armiliato, dalle pagine del Comitato Opzione donna social, ha voluto fare un po’ di chiarezza rispetto a certi giudizi che sono stati dati su questa misura, paragonata a Opzione donna. Innanzitutto ha ricordato che la differenza tra l’ingresso in pensionamento anticipato nei due casi non è pari a sei anni, ma a circa 4, considerato che c’è un anno di finestra mobile nel caso di Opzione donna e che bisogna avere 57 anni e 7 mesi contro i 63 dell’Ape. Inoltre, è certamente vero che l’Anticipo pensionistico nella sua versione volontaria comporta una decurtazione ventennale della futura pensione, ma è altrettanto vero, ha precisato Armiliato, che tale penalizzazione è inferiore all’importo cui bisogna rinunciare con il ricalcolo contributivo dell’assegno insito in Opzione donna.

“Quindi occhio a chi tenta di distorcere questi concetti e attenzione alle manipolazioni di chi (e davvero non se ne capisce il perché) continua a mettere in contrapposizione le due misure [Opzione Donna verso Ape] quando l'una non escluderebbe l'altra e quando una è basata su concetti estranei all'altra”, aggiunge Armiliato, ricordando che in ogni caso non c’è alcuna costrizione nell’aderire né all’una, né all’altra.

LANDINI E IL TESORETTO DEL GOVERNO

C’è attesa per un dato che verrà comunicato domani, mercoledì 16 agosto. L’Istat, infatti, farà sapere qual è la stima preliminare del Pil relativo al secondo trimestre dell’anno. Se, come ricorda Il Giornale, questo dato dovesse attestarsi al +0,4%, la crescita acquisita potrebbe portarsi al +1,2% a livello annuale. Il che rende altamente probabile una crescita del Pil a fine anno intorno all’1,3-1,4%, più alta quindi di quella preventivata in occasione della stesura del Def ad aprile (+1,1%). Tutto questo dovrebbe rendere disponibili un paio di miliardi in più per la Legge di bilancio, un vero e proprio “tesoretto” che bisognerà decidere come utilizzare. In questo senso non mancano certo le richieste: aumentare gli incentivi che già si prevede di varare per le assunzioni dei giovani o interventi previdenziali, magari in relazione all’Ape social, per aumentare la platea dei beneficiari. In questo modo, forse, si potrebbe anche replicare a chi, come Maurizio Landini, critica l’Anticipo pensionistico anche agevolato.

M5S E IL PROGRAMMA SULLE PENSIONI

Sul blog di Beppe Grillo oggi un video di Alfonso Bonafede annuncia che dal 22 al 24 settembre a Rimini si terrà Italia 5 Stelle, un evento in cui “vi vogliamo parlare dell’Italia che abbiamo in mente, quella che abbiamo cominciato a progettare nel 2009, quando è stato fondato il Movimento 5 Stelle, e che tra pochi mesi avremo forse la possibilità di realizzare dopo le elezioni politiche”. Sarà interessante vedere se i pentastellati presenteranno o riassumeranno anche i punti del loro programma, sul quale gli iscritti si sono espressi nei mesi scorsi scegliendo tra varie proposte. Per quanto riguarda la riforma delle pensioni, la maggioranza dei voti era andata alla “staffetta generazionale, come strumento di riduzione dell’orario del lavoratore vicino alla pensione, a fronte dell’assunzione di giovani, al fine di favorire l’occupazione giovanile e accompagnare i lavoratori anziani verso la pensione, garantendo un passaggio di conoscenze ed esperienze tra generazioni”.

