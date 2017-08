RIFORMA PENSIONI 2017/ Quota 100 e Quota 41, Salvini è con Damiano (ultime notizie)

Cesare Damiano (Lapresse)

QUOTA 100 E QUOTA 41, LE PAROLE DI SALVINI

A Ponte di Legno si è tenuto uno dei classici appuntamenti estivi della Lega Nord, cui ha partecipato anche Matteo Salvini, che è stato protagonista di un intervento in cui ha esposto i principali provvedimenti che vorrebbe varare in caso di vittoria alle elezioni. Una vittoria di cui si sente piuttosto certo, dato che ha detto ai simpatizzanti del Carroccio che l’anno prossimo vuol tornare all’appuntamento nella provincia di Brescia con la Lega non più partito di opposizione, ma di governo. Tra i vari punti esposti dal leader del partito, anche l’ennesima conferma di voler cancellare la Legge Fornero. Salvini ha anzi sottolineato che sarà la prima legge che cambierà, perché la trova una di quelle più ingiuste approvate dal Parlamento nel dopoguerra, visto che ha rubato anni di vita a non pochi italiani, innalzando in modo brusco l’età pensionabile. “Maledetta lei e maledetto chi l’ha votata”, ha detto Salvini riferendosi alla riforma delle pensioni del 2011.

Quindi ha spiegato, come già fatto in passato, che la Lega è disposta a votare anche subito la proposta di legge di Cesare Damiano, visto che contiene la Quota 41, che sancisce a suo modo di vedere un “principio civile”, ovvero la possibilità di andare in pensione dopo aver lavorato per 41 anni. Ha voluto anche evidenziare che, sempre in virtù della proposta del parlamentare del Pd, ferma a suo modo di vedere da troppo tempo in Parlamento, è favorevole alla Quota 100. Non resta che vedere quale sarà la reazione a queste parole, soprattutto tra i lavoratori precoci.

LA DOMANDA CHIAVE SULL'ASPETTATIVA DI VITA

Alessandro Giuliani dedica un articolo su La Tecnica della scuola, il quotidiano della scuola on line, alla tanto discussa età pensionabile, riprendendo quanto ha ricordato recentemente Cesare Damiano, cioè: se l’Istat ha fatto sapere che nel 2015 l’aspettativa di vita è diminuita, perché si ipotizza di aumentare l’età pensionabile a partire dal 2019 di ben 5 mesi? “Il ragionamento di Damiano non fa una piega: se è l’aspettativa di vita a dettare la consistenza della soglia di età pensionabile, l’accesso alla pensione di vecchiaia (oggi posta a 66 anni e 7 mesi) si sarebbe dovuta spostare più verso i 66 anni piuttosto che a 67 (come invece intende fare l’Esecutivo a partire dal 1° gennaio 2019)”, scrive il direttore de La Tecnica della Scuola, segnalando che se non si avranno dei chiarimenti sul perché ciò non avvenga sarà facile immaginare che l’innalzamento dell’aspettativa di vita rappresenti “un pretesto per mandare in pensione più tardi i cittadini italiani (quelli della scuola compresi), al fine di non gravare sulle economie sempre più ristrette dell’Istituto di previdenza nazionale”.

IL CHIARIMENTO SUL DDL SIMONETTI

In questo mese di agosto si continua a parlare di pensioni e non sono mancate, prima della pausa estiva parlamentare, proposte per cercare di cambiare qualcosa nell’attuale sistema, come per esempio il disegno di legge presentato da Roberto Simonetti. termometropolitico.it ha voluto ribadire che la proposta del deputato della Lega Nord non ha a che fare con la Quota 41 o la Quota 100, piuttosto che con cambiamenti “strutturali” del sistema pensionistico. L’intento, infatti, è quello di congelare l’innalzamento dell’età pensionabile, che dovrebbe salire dal 2019, fino al 2022. Un tempo da utilizzare certo anche per ripensare il sistema pensionistico, ma per scongiurare nel frattempo che i requisiti pensionistici possano diventare più severi degli attuali. Anche per questo Simonetti ha chiesto a Cesare Damiano di sostenere la proposta, visto che lo stesso ex ministro si oppone all’aumento dell’età pensionabile.

