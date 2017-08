Concorso Polizia di Stato 2017/ Bando 80 Commissari: domani scade il termine per l'iscrizione

Concorso Polizia di Stato 2017 (Foto: LaPresse)

COMMISSARI: SCADENZA VICINA

Scade domani, giovedì 3 agosto, il termine per presentare la domanda di partecipazione al Concorso della Polizia di Stato per l'assunzione di 80 commissari. La retribuzione annua prevista è di circa 23 mila euro. Il bando, presente in Gazzetta Ufficiale, riguarda un concorso aperto ai cittadini italiani laureati e che non abbiano età superiore ai 31 anni. Non c'è quindi molto tempo per iscriversi. Non è ancora chiaro se tra le prove d'esame da affrontare prima dell'immissione a ruolo ci sia quella preselettiva, che consiste in un questionario con risposte a scelta multipla. L'introduzione di questo test è legato al numero dei partecipanti al concorso. Se ci sarà la necessità di restringere il numero con la prova preselettiva, il luogo di svolgimento e la data verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 2017. Di sicuro ci saranno la prova scritta, quella di efficienza fisica e poi quella psico-attitudinale.

ALLIEVI AGENTI: PRESTO LE PROVE

I partecipanti al Concorso della Polizia di Stato per 1.148 allievi agenti (di cui 893 posti aperti ai civili) stanno intensificando la fase di studio e preparazione. Sono ormai lontani i giorni di attesa di una comunicazione in merito alla prova scritta, perché il primo grande scoglio si sta avvicinando. Il 7 agosto si apriranno i battenti alla Nuova Fiera di Roma; la prova scritta del concorso si concluderà poi il 4 settembre. Il calendario è ben noto ai partecipanti, che stanno sfruttando questi pochi giorni a disposizione per perfezionare lo studio. Non sono mancate le polemiche, come quelle sulla banca dati che è stata prova riesaminata dalla Commissione esaminatrice a causa di alcune inesattezze. Quindi è stata poi pubblicata la versione aggiornata sempre con seimila quesiti, da cui verranno attinte le domande per la prova scritta del Concorso della Polizia di Stato per 1.148 allievi agenti.

