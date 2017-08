RIFORMA PENSIONI 2017/ M5S all’attacco del Pd sui vitalizi (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

M5 ATTACCA IL PD SUI VITALIZI

Il Movimento 5 Stelle non ha dubbi: il Pd ha intenzione di mettere in atto un enorme voltafaccia sul ddl Richetti. Sul sito di Beppe Grillo si legge infatti un post in cui si evidenzia come i dem abbiano di fatto votato controvoglia la legge sui vitalizi dei parlamentari alla Camera la scorsa settimana, in quanto costretta proprio dal pressing M5S che aveva intenzione di presentare una risoluzione, da far adottare dall’Ufficio di presidenza di Montecitorio, che ricalcava proprio il ddl Richetti, di modo che fosse impossibile per il Pd non votarla. “Però il vitalizio non vogliono perderlo e si stanno organizzando per un clamoroso voltafaccia al Senato”, si legge nel post, dopo che viene messo in risalto il fatto che l’intenzione dei dem è quella di far sì che la discussione sul testo a palazzo Madama possa avvenire solo in autunno, così da approvare delle modifiche al testo, rimandarlo alla Camera in terza lettura, quando però non ci sarà più il tempo di convertirlo in legge, in modo da lasciare intatti i vitalizi.

“Non la passeranno liscia. Il Pd ha l'enorme responsabilità di aver illuso i cittadini che per una volta avrebbero votato un provvedimento giusto dopo migliaia di voti vergogna. Faremo nomi e cognomi di chi saboterà il provvedimento e salvare i vitalizi perché gli italiani devono sapere con chi hanno a che fare”, scrivono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che ricordano anche che nel momento in cui andranno al Governo “elimineremo tutti i privilegi e dimezzeremo i loro stipendi”.

PEDRETTI: NO A CONTRAPPOSIZIONI TRA GIOVANI E ANZIANI

Il dibattito sulla riforma delle pensioni rischia di contrapporre sempre di più i giovani agli anziani e viceversa. Lo segnala Ivan Pedretti, con un post su Facebook in cui sottolinea che non si può pensare di migliorare la situazione dei giovani togliendo risorse agli anziani. “Servirebbero piuttosto un lavoro stabile e retribuzioni almeno dignitose. Ma nel nostro paese si preferisce continuare a guardare il dito anziché la luna”. Questo anche perché, dice il Segretario generale dello Spi-Cgil, “lo scontro generazionale non ha motivo di essere”. Per questo, continua il sindacalista, “continuiamo a lavorare sul merito delle questioni e stiamo discutendo con il governo la definizione di una pensione di garanzia per i giovani. Perché alla propaganda e agli editoriali semplificati preferiamo ancora l'antico e prezioso mestiere del Sindacato”.

IN AUMENTO GLI ISCRITTI AI FONDI PENSIONE

La Covip ha diffuso nuovi dati relativi al numero di iscritti ai fondi pensione al 30 giugno, che evidenziano un aumento di circa 235.000 unità rispetto all’inizio dell’anno. Milano Finanza, riportando le cifre della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, evidenzia come il rendimento semestrale dello 0,9% nel caso di fondi negoziali, mentre per quelli aperti il dato arriva all’1,5%, contro una rivalutazione media del Tfr in azienda pari all’1,06%. La Covip ha fatto presente che mediamente i rendimenti più elevati si sono registrati nelle linee di investimento azionarie, grazie al buon andamento delle borse nel primo semestre dell’anno, mentre nelle linee legate esclusivamente alle obbligazioni si sono registrati rendimenti mediamente negativi. Complessivamente, comprese anche i casi di lavoratori iscritti a più forme pensionistiche, il numero di iscritti a forme di previdenza complementare supera gli 8 milioni.

