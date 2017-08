CONTRATTI STATALI/ Aumento stipendi Pa: sblocco rimandato? I nuovi dubbi dei sindacati (ultime notizie)

Contratti statali (LaPresse)

Sono oltre 3 milioni di dipendenti pubblici ancora in attesa di uno sblocco del proprio contratto. La questione dei contratti statali, dunque, resta centrale nell'ambito della discussione politica poiché l'attesa che riguarda i lavoratori pubblici si protrae ormai da ben otto anni. Periodo, questo, che potrebbe allungarsi ulteriormente, anche alla luce delle ultime indiscrezioni emerse nelle passate ore. A porre il dubbio sui reali intenti del Governo sono i sindacati che avanzano sospetti sulla possibile quanto auspicata da tempo riuscita dell'operazione di sblocco che avrebbe come conseguenza naturale l'aumento degli stipendi della Pa. Ma da dove vengono questi sospetti? In ultimo dalle dichiarazioni del Vice di Padoan, Morando, il quale è di recente intervenuto al quotidiano La Repubblica commentando il tema pensioni e ribadendo le scarse risorse attualmente nelle disponibilità del Governo. Quest'ultimo, di fatto, starebbe puntando tutto sul rilancio occupazionale dei giovani mettendo da parte, al momento le altre problematiche del nostro Paese, tra cui l'annosa vicenda dei contratti statali bloccati da quasi un decennio. L'assenza di soldi per garantire il tanto richiesto degli stipendi del pubblico impiego, dunque, non è più un mistero e proprio ciò avrebbe fatto tremare ulteriormente i sindacati che non possono certamente restare in silenzio.

SOSPETTI DIETRO IL MANCATO SBLOCCO

Il programma del Governo per il futuro è certamente promettente sul fronte delle assunzioni ma appare di contro più buio su quello dei contratti statali e degli stipendi della Pubblica amministrazione. A quando l'ambito aumento di 85 euro lordi a lavoratore di cui tanto si parlava nella bozza di intesa siglata tra Governo e sindacati alla fine dello scorso anno? E' questa la domanda principale, eppure ad oggi i piani dell'esecutivo sembrano altri, o almeno non orientati alla risoluzione dell'annosa questione dei dipendenti pubblici. Lo sblocco di oltre 2700 assunzioni e regolarizzazione dei precari in riferimento a vigili del fuoco e forze dell'ordine, insieme alle 52mila assunzione nel settore della scuola sembra aver portato ad ammorbidire in parte le posizioni di guerra intraprese negli ultimi tempi dai sindacati. Una sorta di "contentino" - nonostante i numeri siano importanti - per celare, forse, l'annullamento del rinnovo dei contratti statali. Un dubbio certamente concreto e sul quale stanno aumentando le domande in attesa che il Governo possa fornire le prime risposte concrete.

