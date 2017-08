RIFORMA PENSIONI 2017/ Le differenze che pesano sulle donne (ultime notizie)

Lapresse

LE DIFFERENZE CHE PESANO SULLE DONNE

Le differenze di genere continuano a essere pesanti nel nostro Paese, anche per quel che riguarda le retribuzioni e le pensioni. Su Io Donna un articolo ricorda che la situazione è la stessa di 15 anni fa. “Non solo le donne, durante la loro carriera lavorativa, continuano a guadagnare meno degli uomini a parità di mansione (il 16% in meno dice l’Ue), ma in pensione il divario di genere sopravvive. Era in Italia il 41,8% nel 2002. Nel 2014 (ultimo dato disponibile secondo un’indagine conoscitiva della Camera dei deputati) è quasi uguale: il reddito medio delle pensioni riservate alle donne è il 41,4% più basso rispetto a quello degli uomini”, scrive Corinna De Cesare, che riporta anche i dati europei, i quali evidenziano “che negli ultimi cinque anni il divario pensionistico maschi-femmine è aumentato in metà degli Stati membri”.

Perché questo peggioramento? Certamente a causa della crisi, che fa guadagnare o lavorare meno, ma anche, per via dei lavori di cura. “La richiesta del part-time da parte delle donne è storicamente correlata alla necessità di supplire alla mancanza di servizi adeguati alla famiglia”, viene ricordato nell’articolo, nel quale si dà spazio anche alle dichiarazioni di Paola Profeta, professoressa di Scienze delle Finanze alla Bocconi, secondo cui per cambiare la situazione “bisognerebbe ripartire da misure sul mercato del lavoro e scardinare elementi culturali radicati nel nostro Paese che accentuano gli squilibri tra lavoro di donne e uomini e che poi ricadono sulle pensioni”.

FURLAN: NON SI PUÒ LAVORARE FINO A 70 ANNI

Annamaria Furlan torna a parlare della richiesta, mossa dai sindacati, di evitare l’innalzamento dell’età pensionabile, che dal 2019 dovrebbe diventare di 67 anni. La Segretaria generale della Cisl, intervistata da Repubblica, ha spiegato che l’intenzione non è certo quella di cancellare il meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita. “Abbiamo chiesto invece di ripensarlo, anche perché l’aspettativa di vita non è uniforme, varia da lavoro a lavoro. Un meccanismo così draconiano andrebbe rivisitato anche in considerazione dei lavori usuranti. In prospettiva, lavorare fino a 70 anni per tutti è inimmaginabile”, ha chiarito Furlan, che ha anche evidenziato che le analisi compiute da Damiano e Sacconi non ipotizzano un costo come quello riportato da Boeri. Senza dimenticare che con la flessibilità ottenibile dall’Ue, la maggior crescita del Pil e la lotta all’evasione fiscal delle risorse si possono certamente trovare.

LA DOMANDA SUI LAVORI DI CURA DELLE DONNE

Negli ultimi giorni sono state non poche le dichiarazioni sulle pensioni, spesso contraddittorie tra loro, come nel caso di Enrico Morando, secondo cui non ci sarebbe spazio per interventi previdenziali nella Legge di bilancio, e Domenico Proietti, che invece ha voluto ricordare al viceministro dell’Economia che il Governo e i sindacati hanno aperto un confronto proprio sulle misure previdenziali. A questa situazione ha dedicato il suo consueto punto settimanale Orietta Armiliato. Sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social ha voluto però evidenziare anche che il numero delle iscrizioni al comitato medesimo ha superato quota 3.000 “e mi piace sottolinearlo poiché è un numero di persone realmente interessate all'obiettivo dato”, scrive Armiliato, evidenziando che non è mai stata posta in atto alcuna campagna particolare per chiedere di iscriversi o cercare di guadagnare iscrizioni. Armiliato conclude però il suo post con una domanda che fa riflettere: si chiede infatti come mai ci sono donne che ritengono sbagliata la battaglia perché vi sia un riconoscimento, ai fini previdenziali, dei lavori di cura.

