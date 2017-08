RIFORMA PENSIONI 2017/ I “consigli” di Damiano al Governo (ultime notizie)

Cesare Damiano (Lapresse)

I CONSIGLI DI DAMIANO AL GOVERNO

“Il Governo, dopo la chiusura iniziale sul tema delle pensioni, adesso sta diventando più morbido”. Così Cesare Damiano commenta le ultime dichiarazioni degli esponenti dell’esecutivo, cui consiglia in ogni caso di cercare di non mettere in contrapposizione gli interventi che verranno fatti nella Legge di bilancio per stimolare l’occupazione, con quelli che invece si prevede di mettere in campo per quel che riguarda la previdenza. L’ex ministro del Lavoro spiega anche che la pensione di garanzia per i giovani è un intervento che vuole “pensare da adesso a coloro che cominceranno a lasciare il lavoro a partire, all’incirca, dal 2035: si tratta di chi lavora da vent’anni (dopo il fatidico 1996 che ha introdotto il sistema contributivo) e dei giovani che devono ancora entrare nel mercato del lavoro”.

Damiano si dice conscio del fatto che si tratta di un intervento costoso e che comincerà a produrre i suoi effetti non certo nell’immediato, tuttavia “non basta una petizione di principio: un segnale il Governo lo deve dare subito, ad esempio cancellando la regola introdotta dal Governo Monti in base alla quale il diritto ad andare in pensione a 63 anni (pensione flessibile) per i giovani con il sistema contributivo è subordinato al conseguimento di un assegno pensionistico di almeno 2,8 volte quello minimo (cioè circa 1.400 euro mensili)”. Secondo il Presidente della commissione Lavoro della Camera si tratta di una “tagliola crudele e stupida se è vero che la pensione contributiva restituisce quello che si è versato”.

FURLAN: NON SI PUÒ LAVORARE FINO A 70 ANNI

Annamaria Furlan torna a parlare della richiesta, mossa dai sindacati, di evitare l’innalzamento dell’età pensionabile, che dal 2019 dovrebbe diventare di 67 anni. La Segretaria generale della Cisl, intervistata da Repubblica, ha spiegato che l’intenzione non è certo quella di cancellare il meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita. “Abbiamo chiesto invece di ripensarlo, anche perché l’aspettativa di vita non è uniforme, varia da lavoro a lavoro. Un meccanismo così draconiano andrebbe rivisitato anche in considerazione dei lavori usuranti. In prospettiva, lavorare fino a 70 anni per tutti è inimmaginabile”, ha chiarito Furlan, che ha anche evidenziato che le analisi compiute da Damiano e Sacconi non ipotizzano un costo come quello riportato da Boeri. Senza dimenticare che con la flessibilità ottenibile dall’Ue, la maggior crescita del Pil e la lotta all’evasione fiscal delle risorse si possono certamente trovare.

