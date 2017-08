RIFORMA PENSIONI 2017/ Sposetti contrario al ddl Richetti sui vitalizi (ultime notizie)

Lapresse

SPOSETTI CONTRARIO AL DDL RICHETTI

Si avvicina la ripresa dell’attività parlamentare e mentre il Governo pensa a mettere a punto la Legge di bilancio e a prepararsi a incontrare i sindacati per parlare di pensioni (e degli interventi da inserire nella manovra), al Senato si cerca di capire quando andrà in votazione il ddl Richetti, che dovrebbe cambiare le regole per quel che riguarda le pensioni dei parlamentari. Secondo quanto scrivere Repubblica, tuttavia, c’è già un agguerrito avversario della proposta, pure lui membro del Partito democratico come Richetti, che invece l’ha portata avanti. Si tratta di Ugo Sposetti. Il quotidiano romano riporta queste sue parole. “‘Dicono che voterò no alla riforma. È un’informazione imprecisa, riduttiva’, sorride sotto i baffi. ‘Sarebbe meglio dire che Sposetti ha già costruito la maggioranza parlamentare che affosserà la legge sui vitalizi’. E gli occhi si illuminano”.

Il Senatore, secondo quanto riporta Repubblica, sostiene che sicuramente ci sono certi politici che meriterebbero senz’altro la pensione. E cita Emanuele Macaluso ed Emma Bonino. “Sono o non sono due politici che hanno dedicato la loro esistenza a grandi lotte, a grandi ideali? Non meritano una pensione per il loro lavoro?”, chiede Sposetti. Che riconosce che certo ci sono altri politici che forse non meriterebbero il vitalizio. In ogni caso le parole di Sposetti non mancheranno di far discutere, dato che è vasto il fronte di sostegno a una proposta come quella di Matteo Richetti.

L'IPOTESI DI UNA PENSION TAX

Su Econopoly, blog de Il Sole 24 Ore, un intervento di Beniamino Piccone, scritto con Alessandro Sassi, ricorda come il sistema pensionistico italiano “è ancora ben lungi dall’essere equo e coerente”. Posto che non si può agire in maniera retroattiva, “un’idea che garantisce a un tempo regolarità e giustizia consiste nella tassazione delle pensioni retributive, per la parte che eccede l’equità attuariale”. Del resto, viene ricordato, Antonio Massarutto su lavoce.info aveva proposto una “pension tax”, “ossia un’imposta specifica, destinata espressamente ai redditi pensionistici (che verrebbero contestualmente sottratti dal cumulo dei redditi tassati dall’imposta personale Ire) e disegnata con il fine di incidere di più sulle pensioni caratterizzate da una maggiore quota di privilegio”. Inoltre, anche Yoram Gutgeld si era detto favorevole a un intervento sulle pensioni sopra i 2.000 euro lordi al mese “quando non sono sostenute da contributi adeguati”. Sembra però difficile immaginare, almeno per la prossima Legge di bilancio, un intervento del genere.

SI TORNA A PARLARE DI APE DONNA

La prossima settimana riprenderà il confronto tra Governo e sindacati sulla previdenza. E Il Sole 24 Ore rilancia l’ipotesi che le parti riescano a convergere su un intervento in favore delle donne, che scontano ancora un crescente divario con gli uomini nell’ambito delle carriere lavorative che si riflette sulle retribuzioni e le pensioni. La misura potrebbe concretizzarsi in un accesso più “agevole” all’Ape social, magari con un numero di anni di contributi versati inferiore rispetto a quelli richiesti o con un’età più bassa rispetto ai 63 anni. Di fatto si andrebbe quindi a creare quell’Ape donna che da tempo il Comitato opzione donna social immagina. Orietta Armiliato a tal proposito in un breve post sulla pagina Facebook del Comitato ha scritto: “Anche #opzioneApedonna volerà come è volata Ape Social perché è l'unica possibilità di flessibilità sostenibile, valorizzare e scontare anni di contribuzione (auspicabile anche e/o anagrafici...) in virtù del lavoro di cura, sarà una grande conquista!”.

