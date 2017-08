CONTRATTI STATALI/ Aumento stipendi Pa: le richieste del comparto scuola, il nodo permessi (ultime notizie)

Contratti statali (Foto: LaPresse)

Il rinnovo dei contratti statali non è ancora un argomento di discussione, ma lo sarà presto, perché sta per riaprirsi la trattativa tra la rappresentanza del Governo e i sindacati. E allora bisognerà affrontare anche la questione dell'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Gli insegnanti sono sul piede di guerra, come tutto il comparto scuola: online hanno lanciato una petizione per l'aumento di 85 euro lordi al mese. L'obiettivo è equiparare lo stipendio dei docenti italiani a quello dei colleghi europei. Finora la petizione ha riscontrato un discreto successo: sono state raccolte circa ventimila firme. Il timore è che però non serva a smuovere la situazione. Tra l'altro il sindacato Anief continua a chiedere gli arretrati, ma c'è il forte richiesto che questa richiesta non venga accolta. Resta il fatto che il confronto con le retribuzioni degli insegnanti europei è preoccupante: solo i docenti slovacchi e greci hanno uno stipendio inferiore a quello dei colleghi italiani, stando a quanto riportato dal sito Possibile.

MALATTIE E PERMESSI: COSA POTREBBE CAMBIARE

Sul tavolo delle trattative tra Aran, l'agenzia che rappresenta il Governo, e i sindacati non c'è solo la situazione degli insegnanti italiani, ma più in generale quella dei dipendenti pubblici. Tra gli argomenti di discussione c'è anche la lotta all'assenteismo, su cui il ministro Madia punta attraverso l'azzeramento dei premi e dei bonus di merito per l'intero ufficio, quindi non solo per i dipendenti accusati. Il nuovo contratto non dovrebbe limitare il diritto a beneficiare dei permessi 104 in caso di malattia, ma disciplinarne la fruizione. A far discutere però è il fatto che si voglia penalizzare l'ufficio, non il singolo lavoratore: Aran a tal proposito ha precisato che con il rinnovo dei contratti statali si vuole anche incentivare il controllo reciproco tra colleghi, utile per superare le inefficienze della Pubblica Amministrazione. Tra pochi giorni comunque se ne saprà di più: ripartiranno le trattative e quindi verranno pian piano affrontati tutti i nodi.

© Riproduzione Riservata.