RIFORMA PENSIONI 2017/ Damiano: non c’è spazio per aumento età pensionabile (ultime notizie)

DAMIANO ANCORA CONTRO L'AUMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE

Cesare Damiano non intende cedere nella sua battaglia contro il probabile aumento dell’età pensionabile a 67 anni a partire dal 2019. Probabile in quanto dal Governo non è arrivato alcun segnale che faccia intendere che il rinvio dell’aumento possa essere preso in seria considerazione. In una nota, l’ex ministro del Lavoro ha voluto ricordare come il meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita si basi nel dare per scontato che si sarebbe vissuto sempre più a lungo nel nostro Paese, tanto da immaginare di poter portare a 70 anni l’età pensionabile intorno alla metà del secolo. “Ma il meccanismo statistico si è inceppato e tornano a fare capolino alcune considerazioni sociali”, aggiunge Damiano, ricordando come il demografo Gian Carlo Blangiardo abbia messo in luce che nel primo trimestre del 2017 c’è stato un aumento del 15% (rispetto allo stesso periodo del 2016) della mortalità, un dato che potrebbe portare a fine anno a una nuova riduzione della speranza di vita, dopo quella registrata nel 2015.

“Il Governo, anziché opporre veti pregiudiziali ad aprire una discussione sul tema, come ha fatto Morando, farebbe bene a mettere in conto una revisione del meccanismo: già con il calo del 2015 non c’è spazio per un ulteriore aumento dell’età pensionabile di 5 mesi dal 2019”, afferma quindi il Presidente della commissione Lavoro della Camera, secondo cui sarebbe anche “giusto che la politica passasse dall’aritmetica al sociale, considerato che l’aumento della mortalità potrebbe nascondere, secondo Blangiardo, una insufficiente protezione del sistema sanitario di cui fanno le spese i più deboli, a partire dagli anziani”.

I DATI CHE AIUTANO IL BLOCCO DELL'ETÀ PENSIONABILE

Anche Anna Giacobbe sembra non essere convinta del tutto che sia un male frenare l’aumento dell’età pensionabile che è previsto a partire dal 2019. La deputata del Partito democratico ha infatti condiviso sulla sua pagina Facebook l’articolo del Corriere della Sera dedicato all’allarme lanciato dal demografo Gian Carlo Blangiardo circa l’aumento registrato della mortalità nei primi mesi del 2017 e anche una frase che viste le iniziali riportate al termine sembra si possa attribuire alla collega di Giacobbe, Marialuisa Gnecchi: "Nel 2017 la mortalità è cresciuta del 15% nei primi 3 mesi. Nella realtà non c'è una crescita senza fine, mentre per la possibilità di pensionamento sia contributivo che anagrafico, e nel peggioramento dei coefficienti di trasformazione, è tutto automatico come se crescesse senza fine".

AGGIUSTAMENTI PER LA LEGGE DI BILANCIO

Rispetto al dibattito che si è aperto sulle misure previdenziali che potrebbero essere inserite nella Legge di bilancio, Orietta Armiliato ha voluto scrivere un post per chiarire un concetto ai membri del Comitato Opzione donna social: “Nei prossimi incontri fra Governo e Sindacati funzionali alla preparazione della bozza di legge di bilancio NON sarà inserita una PROPOSTA DI RIFORMA DELLE PENSIONI ma, come già per lo scorso anno, saranno discussi e successivamente introdotti alcuni cambiamenti ed aggiustamenti ai provvedimenti già in essere, per ampliare platee di accesso, sanare errori del passato, stabilire una maggiore equità laddove è venuta a mancare”. Dunque, continua Armiliato, “non aspettiamoci un capovolgimento o la cancellazione dell'architettura del sistema previdenziale così come oggi è strutturato”.

