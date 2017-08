CONCORSO MARINA MILITARE 2018/ Bando per 1920 volontari VFP1: requisiti richiesti e presentazione domanda

Marina Militare (Foto Facebook)

Lo scorso 22 agosto, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato ufficialmente il bando per il concorso Marina Militare 2018 che permette il reclutamento di quasi 2000 posti per volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1). Nello specifico si tratta di 1920 posti di cui 920 destinati al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e Corpo delle Capitanerie di Porto (CP). Nel primo caso è stata specificata la distribuzione, ovvero: 725 occuperanno il posto per il settore d'impiego navale, 120 per il settore d’impiego anfibi, 30 per il settore d’impiego incursori. Ed ancora, 15 per il settore d'impiego palombari, 15 per il settore d’impiego sommergibilisti e 15 per il settore d’impiego componente aeromobili. In merito ai restanti mille posti a disposizione, sei dei candidati prescelti saranno impiegati nel settore componente aeromobili, mentre la gran parte (994) nelle varie categorie, specialità ed abilitazioni. Sul bando sono presenti tutte le indicazioni su come partecipare al concorso, sia in merito ai requisiti che alla presentazione della domanda la quale scadrà il prossimo 26 settembre.

REQUISITI RICHIESTI

Sul piano dei requisiti richiesti, i candidati al concorso Marina Militare 2018 che presenteranno la propria domanda di accesso a una delle Forze Speciali/Componenti Specialistiche dovranno sostenere delle prove di efficienza fisica, visite mediche e test attitudinali che ne confermeranno o meno il possesso. Potranno presentare domanda al bando di reclutamento di quasi 2000 volontari VFP1 coloro che sono in possesso di cittadinanza italiana, che godono dei diritti civili e politici, che rientrano nella fascia di età tra 18 e 25 anni. Ed ancora, che non hanno condanne o procedimenti in corso per delitti non colposi, non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pa, licenziati a causa di un procedimento disciplinare, prosciolti da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia. E' richiesto inoltre almeno il diploma di scuola media inferiore, non essere stati sottoposti a misura di prevenzione. Richiesta anche una condotta incensurabile e l'assenza di comportamenti di non affidabilità e fedeltà nei confronti della Costituzione e dello Stato, idoneità psicofisica nonché esito negativo ai test sull'abuso di alcol, droga e sostanze psicotrope. Infine non essere in servizio come volontari nelle Forze Armate. Per la categoria CEMM incursori è specificata la richiesta solo di candidati uomini; per CEMM sommergibilisti è richiesto il diploma di scuola superiore, così come per Componente aeromobili.

COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso Marina Militare 2018 sarà disponibile online sul sito del Ministero della Difesa e potrà essere presentata dal 28 agosto 2017 al 26 settembre 2017. Possono partecipare al bando i nati dal 26 settembre 1992 al 26 settembre 1999. La domanda dovrà essere compilata esclusivamente online accedendo con il proprio profilo all'area dedicata ai concorsi e selezionando quello specifico per la Marina Militare. I documenti richiesti saranno la copia della documentazione richiesta attestante il possesso dei titoli di merito, in bianco e nero e di dimensioni non superiori ad 1 mega. Nello specifico sono richiesti i seguenti documenti: brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio; brevetto di subacqueo; brevetto di istruttore di nuoto; brevetto di maestro di salvamento o di istruttore nelle arti marinaresche per il salvataggio; brevetto di istruttore di vela.

© Riproduzione Riservata.