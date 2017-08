RIFORMA PENSIONI 2017/ Opzione donna, nuovi messaggi per chiedere la proroga (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

LE RICHIESTE DEL MOVIMENTO OPZIONE DONNA

Il Movimento Opzione donna porta avanti la sua battaglia per vedere prorogato il regime sperimentale di accesso anticipato alla pensione per le italiane con almeno 35 anni di contributi (e 57/58 di età) a fronte di un assegno ricalcolato interamente con il metodo contributivo. Una delle appartenenti al Movimento ha deciso di scrivere a Marco Leonardi per esprimere il proprio dissenso circa l’ipotesi di riconoscere degli sconti contributivi alle donne, ignorando che ce ne sono alcuni che hanno più di 35 anni di anzianità contributiva, ma non posso accedere alla pensione proprio per via della mancata proroga di Opzione donna. “Le consiglio di riflettere bene prima di decretare la fine di Od. Sarebbe un'ingiustizia, una stupidaggine e un gravissimo errore politico. Pensate pure a chi ha pochi anni di contributi, ma prima portate rispetto a noi che abbiamo prodotto welfare gratis per oltre 35 anni e ora, per questo vorreste anche punirci”, è la conclusione del messaggio per il consigliere economico di palazzo Chigi.

Lucia Rispoli, una delle amministratrici del Movimento, ha invece indirizzato un messaggio alle parlamentari che fanno parte delle commissioni Lavoro di Camera e Senato per segnalare che “moltissime donne, con la nostra stessa situazione, hanno potuto usufruire di Opzione Donna, rinunciando al 30 per cento dell'assegno pensionistico, per sempre. Dov'è la giustizia se NOI non potremo fare la stessa cosa? Dov'è uguaglianza?”. “Prorogate Opzione Donna al 2018, concedete alle Donne una ‘opzione'. È davvero il minimo che si può fare per le donne, per tutte le DONNE. Grazie”, è la richiesta finale.

NUOVA RICHIESTA DI PROROGA PER OPZIONE DONNA

Dal Movimento Opzione donna arriva una nuova richiesta di proroga per il regime sperimentale che prevede il pensionamento anticipato per le italiane che hanno versato almeno 35 anni di contributi (e che hanno 57/58 anni) e che prevede il ricalcolo contributivo pieno dell’assegno. Sulla pagina Facebook del Movimento, in un post si legge infatti: “Io non riesco a capire perché sia così difficile capire una cosa così semplice: chi lavora da 35/38 anni non sarà più stanca e usurata di chi ha lavorato solo 20 anni? Allora perché volete mandarci in pensione dopo? Cari Nannicini, Damiano, Leonardi, Poletti & e C, potete darmi una spiegazione logica? Io esigo di sapere cosa vi passa per il cervello, quali contorti ragionamenti state facendo ! La soluzione c'è, è pronta, dovete solo PROROGARE OD e noi in cambio vi diamo 24 mld in 15 anni. È un ottimo affare, sempre che si ragioni da statisti e non da politicanti. Quindi questo ci aspettiamo da voi, una bella proroga, tutta a spese nostre!”.

COSA FARE SE NON SI È AVUTA LA QUATTORDICESIMA

Recentemente molti pensionati hanno ricevuto la quattordicesima, in alcuni casi anche per la prima volta. Potrebbe però essere capitato che qualcuno che dall’inizio dell’anno si aspettava di riceverla non l’abbia avuta. In questo caso, ricorda laleggepertutti.it, occorre presentare all’Inps, anche con l’assistenza di un patronato o di un professionista, una domanda di ricostituzione della pensione, attraverso la quale di fatto attestare l’ammontare dei propri redditi, in modo da dimostrare da rispettare quelli previsti dalla legge per l’erogazione della quattordicesima. Potrebbe infatti essere capitato che l’Istituto nazionale di previdenza sociale, a causa di qualche disguido, abbia avuto problemi a raccogliere i giusti dati per determinare la situazione reddituale del pensionato. L’Inps, in caso di errore, dovrà eventualmente riconoscere anche gli arretrati dal momento in cui è sorto il diritto alla prestazione, nel limite di prescrizione di cinque anni.

