RIFORMA PENSIONI 2017/ Damiano chiede di cambiare il ddl Richetti (ultime notizie)

Cesare Damiano (Lapresse)

DAMIANO CHIEDE DI CAMBIARE IL DDL RICHETTI

La prossima settimana Governo e sindacati torneranno a incontrarsi per discutere della cosiddetta fase due del confronto sulle pensioni. Tuttavia pare che il mondo politico continuerà a essere concentrato sul ddl Richetti e sui trattamenti previdenziali dei parlamentari. Dopo l’uscita di Ugo Sposetti, che ha detto di voler affossare il provvedimento, le accuse del Movimento 5 Stelle e di Matteo Salvini e le rassicurazioni di Luigi Zanda, sul tema è intervenuto Cesare Damiano, per ribadire una sua perplessità sul provvedimento. Ricordando di essere favorevole a un cambiamento del sistema dei vitalizi, tanto da avere presentato una proposta di legge per un loro taglio, l’ex ministro ha spiegato di non essere d’accordo sulla legge Richetti “perché non è nient’altro che una tardiva rincorsa alla demagogia dei 5 Stelle e perché dimostra l’incompetenza in materia previdenziale di chi l’ha scritta. È stata fatta l’unica cosa che andava evitata: adottare il ricalcolo dei contributi delle pensioni in essere”.

Damiano ha infatti sottolineato che se adesso il ricalcolo lo si vuole applicare ai parlamentari, un domani potrebbe essere esteso a tutti i pensionati. “Non si dica che si tratta di fantascienza: abbiamo già visto la troica europea all’opera nel 2011, con le gravi conseguenze sociali che sono derivate dalla manovra Monti-Fornero sulle pensioni”, ha aggiunto, spiegando quindi che “il ricalcolo va cancellato al Senato e sostituito da una misura alternativa equivalente. Altrimenti c’è il rischio che il Pd diventi il responsabile di una possibile nuova macelleria sociale a carico di milioni di attuali pensionati”.

SALVINI ATTACCA PD SUI VITALIZI

Resta caldo il dibattito relativo al ddl Richetti, dopo che Ugo Sposetti ha manifestato di avere l’intenzione di affossare il provvedimento che interviene sui trattamenti previdenziali dei parlamentari. “Senatori del PD non vogliono tagliare i vitalizi. Vergogna! Taglio dei vitalizi e legittima difesa: la Lega è pronta ad approvare queste due leggi, subito. Renzi e Alfano che faranno secondo voi?”, ha scritto Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Ovviamente sono stati tanti i commenti arrivati, che segnalano anche come certi politici ritengano più importante discutere dello ius soli e non manca anche chi chiede che vengano aboliti i senatori a vita, oltre ai vitalizi dei politici. Vedremo se alla ripresa dell’attività parlamentare il ddl Richetti sarà ancora al centro dell’attenzione del mondo politico.

UNA NUOVA CRITICA PER BOERI

Tito Boeri riceve una nuova critica. Questa volta non per qualche sua dichiarazione sull’età pensionabile o sulle prestazioni erogate agli italiani all’estero, ma per l’organizzazione dell’Inps. Il segretario regionale dello Spi-Cgil, Ezio Medeot, ha infatti ricordato che in Friuli-Venezia Giulia dal 2009 a oggi c’è stata una riduzione del personale dell’Istituto pari al 27%. Il che si sta traducendo in una difficoltà per gli attuali dipendenti di rispondere al meglio alle richieste dell’utenza. ilfriuli.it riporta anche lamentele del sindacalista circa la continua digitalizzazione delle procedure, che sta rischiando di escludere una fascia importante di popolazione più anziana e meno abituata a usare il computer. “Questi sono i problemi di cui dovrebbe occuparsi il presidente nazionale dell’Inps, invece di avventurarsi in continue esternazioni di carattere politico come quelle contro la reintroduzione dell’articolo 18, sui voucher o sull’allungamento dell’età pensionabile”, ha quindi dichiarato Medeot.

© Riproduzione Riservata.