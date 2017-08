RIFORMA PENSIONI 2017/ Le richieste di chi è già pensionato (ultime notizie)

Lapresse

LE RICHIESTE DI CHI È GIÀ IN PENSIONE

Uno dei temi che sindacati e Governo affronteranno nel loro confronto sulle pensioni che riprenderà la prossima settimana riguarda il sistema di rivalutazione degli assegni in essere. Ma al di là di questo sembra che bisognerà fare qualcosa di più per gli attuali pensionati. Un’indagine condotta da Swg per Cna pensionati rivela infatti che il 33% degli italiani in quiescenza giudica la propria situazione difficile e, cosa più grave, solo il 25% dichiara di poter sostenere economicamente la propria famiglia in virtù delle entrate correnti. Un altro 29%, quindi, deve ricorrere ad altri redditi, ma c’è anche un’importante fetta pari al 46% che abitualmente non ce la fa. Dall’indagine emergono anche dei “suggerimenti” per il legislatore atti a migliorare la situazione dei pensionati. In primis, tagliare le tasse sulle pensioni, oltre che aumentare l’importo delle minime di almeno 80 euro. Inoltre, si propone di modificare il paniere che fa da base per la rivalutazione delle pensioni, in modo che sia più “tarata” sui bisogno dei pensionati, e di aumentare l’importo delle quattordicesime, su cui si è già intervenuti proprio quest’anno.

Un altro dato interessante riguarda la percezione della propria situazione in base al reddito percepito. Da questo punto di vista, infatti, solo il 12% di quanti percepiscono un assegno mensile sotto i 750 euro è soddisfatto della qualità della propria vita contro il 65% di quanti incassano più di 1.750 euro al mese. Infine, il 46% degli intervistati ritiene che negli ultimi cinque anni il proprio tenore di vita sia peggiorato, mentre solo il 2% lo ritiene migliorato. Per gli altri è invece rimasto immutato.

SALVINI ATTACCA PD SUI VITALIZI

Resta caldo il dibattito relativo al ddl Richetti, dopo che Ugo Sposetti ha manifestato di avere l’intenzione di affossare il provvedimento che interviene sui trattamenti previdenziali dei parlamentari. “Senatori del PD non vogliono tagliare i vitalizi. Vergogna! Taglio dei vitalizi e legittima difesa: la Lega è pronta ad approvare queste due leggi, subito. Renzi e Alfano che faranno secondo voi?”, ha scritto Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Ovviamente sono stati tanti i commenti arrivati, che segnalano anche come certi politici ritengano più importante discutere dello ius soli e non manca anche chi chiede che vengano aboliti i senatori a vita, oltre ai vitalizi dei politici. Vedremo se alla ripresa dell’attività parlamentare il ddl Richetti sarà ancora al centro dell’attenzione del mondo politico.

TAGLI PER FAR CASSA

A dieci anni dallo scoppio della crisi dei subprime, sulle pagine de Il Manifesto si prova a tracciare un bilancio di quel che ha lasciato la Grande Crisi. E tra le altre cose non si può non notare che uno dei lasciti è il fatto che “l’austerità è diventata una nuova ortodossia economica, con tagli sostanziosi alle pensioni (in 105 paesi), alla sanità (in 56 paesi), ai salari (in 130 paesi); privatizzazioni diffuse (in 55 paesi), con previsioni di impatto di contrazione del Pil entro il 2016-20 per 132 paesi (studio ILO 2015)”. Parole che sembrano confermare la visione che è riemersa anche recentemente, quando si è tornati a chiedere una modifica del sistema previdenziale: le riforme delle pensioni, come quella attuata in Italia nel 2011, sono servite più per far quadrare i conti pubblici che non a far sì che il sistema stesso potesse funzionare meglio in futuro. Insomma, le pensioni sono state usate per fare cassa.

