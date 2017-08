CONCORSI PUBBLICI/ Bando 1598 allievi Carabinieri: aumento dei posti per i vincitori (ultime notizie)

Concorsi Pubblici 2017, Carabinieri (LaPresse)

I concorsi pubblici entrano nel vivo dell’autunno con il mese di settembre che storicamente è assai ricco di proposte, bandi e scadenze per le varie opportunità di lavoro all’interno della Pubblica Amministrazione. La notizia più importante per ora però che vi segnaliamo riguarda un bando di concorso degli scorsi mesi, i 1598 posti in palio per allievi nell’Arma di Carabinieri. In pratica, per decisione del Comando Generale dell’Arma, per esigenze interne di posti richiesti in tutta Italia, il reclutamento dei posti vincenti nel concorso è stato aumentato con nuovi numeri per futuri carabinieri in alcune sezioni particolari. «Il numero dei vincitori di concorso da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare per il successivo impiego nelle relative specialità. È stato anch'esso conseguentemente aumentato di n. 37 unita', da n. 167 a n. 204, cosi' ripartiti: da 96 a 118 vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso; da 41 a 50 vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso; da 30 a 36 vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del bando di concorso», si legge nel bando di concorso apparso su Gazzetta Ufficiale

BANDO 11 ASSISTENTI SOCIALI A ROMA

A Roma Capitale invece il mese di settembre vedrà la scadenza del bando di concorso per Assistenti Sociali, all’interno del macro bando Mobilità Esterna per assunzione a tempo indeterminato. Sono 11 i posti in palio e la data di scadenza per presentare la domanda di iscrizione è fissata per il prossimo 21 settembre 2017: come spiega il bando di concorso pubblico, i partecipanti saranno selezionati sulla base dei titoli posseduti e di un colloquio professionale / motivazionale teso alla verifica delle conoscenze e competenze acquisite come assistenti sociali. Sul fronte requisiti, per poter accedere al bando del Comune di Roma, è necessario: «idoneità fisica all’impiego; titolo di studio che consente l’esercizio della professione di Assistente Sociale; iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali; essere in servizio con contratto a tempo indeterminato e pieno da almeno 3 anni presso una pubblica amministrazione nel profilo di assistente sociale (categoria D) o profilo equivalente». CLICCA QUI PER IL BANDO DI ASSISTENTI SOCIALI A ROMA CAPITALE

