RIFORMA PENSIONI 2017/ Lo “smontaggio” della Legge Fornero da proseguire (ultime notizie)

LO "SMONTAGGIO" DELLA LEGGE FORNERO

Ormai agosto sta per terminare e con l’arrivo di settembre, ricorda Patrizia Maestri, si comincerà a entrare nel vivo del dibattito riguardante le misure da inserire nella Legge di bilancio. In una lettera pubblicata da Parmaquotidinano.info, la deputata del Pd evidenza che non sono mancate ultimamente dichiarazioni che lasciano trasparire l’intento di “stoppare ogni ulteriore intervento sulla previdenza: se così fosse ci troveremo di fronte a un errore grave che, tra l’altro, andrebbe in controtendenza rispetto all’importante lavoro di ‘smontaggio’ della riforma Fornero avviato in questi anni. Secondo Maestri, “l’approccio ragionieristico, a cui si sono ispirate le iniziative sulle pensioni dei governi Berlusconi e Monti, ha dimostrato di non essere adeguato”. Questo non vuole dire che non occorra guardare anche alla stabilità dei conti pubblici nell’ipotizzare misure pensionistiche. Tuttavia, è pur vero che con l’Ape si è cominciata a introdurre un po’ di flessibilità nel sistema.

“Negare questa conquista con un ulteriore innalzamento generalizzato dell’età pensionabile sarebbe sbagliato e ingiusto per questo è essenziale rallentare e differenziare il meccanismo dell’aspettativa di vita”, scrive la deputata dem, appoggiando quindi l’iniziativa del collega di partito Cesare Damiano. Per Maestri è anche essenziale “tornare ad investire, con migliore decisione e maggiori risorse, sull’efficienza del welfare con un’attenzione specifica alla sanità pubblica e alle misure universali di contrasto alla povertà che entreranno in vigore nel 2018”.

DAMIANO CHIEDE DI CAMBIARE IL DDL RICHETTI

La prossima settimana Governo e sindacati torneranno a incontrarsi per discutere della cosiddetta fase due del confronto sulle pensioni. Tuttavia pare che il mondo politico continuerà a essere concentrato sul ddl Richetti e sui trattamenti previdenziali dei parlamentari. Dopo l’uscita di Ugo Sposetti, che ha detto di voler affossare il provvedimento, le accuse del Movimento 5 Stelle e di Matteo Salvini e le rassicurazioni di Luigi Zanda, sul tema è intervenuto Cesare Damiano, per ribadire una sua perplessità sul provvedimento. Ricordando di essere favorevole a un cambiamento del sistema dei vitalizi, tanto da avere presentato una proposta di legge per un loro taglio, l’ex ministro ha spiegato di non essere d’accordo sulla legge Richetti “perché non è nient’altro che una tardiva rincorsa alla demagogia dei 5 Stelle e perché dimostra l’incompetenza in materia previdenziale di chi l’ha scritta. È stata fatta l’unica cosa che andava evitata: adottare il ricalcolo dei contributi delle pensioni in essere”.

Damiano ha infatti sottolineato che se adesso il ricalcolo lo si vuole applicare ai parlamentari, un domani potrebbe essere esteso a tutti i pensionati. “Non si dica che si tratta di fantascienza: abbiamo già visto la troica europea all’opera nel 2011, con le gravi conseguenze sociali che sono derivate dalla manovra Monti-Fornero sulle pensioni”, ha aggiunto, spiegando quindi che “il ricalcolo va cancellato al Senato e sostituito da una misura alternativa equivalente. Altrimenti c’è il rischio che il Pd diventi il responsabile di una possibile nuova macelleria sociale a carico di milioni di attuali pensionati”.

