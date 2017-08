CONCORSO INFERMIERI/ Policlinico Umberto I di Roma, la graduatoria online in pochi giorni

Pixabay

LA GRADUATORIA ONLINE

Sono stati oltre 1.500 i partecipanti al concorso per 40 posti da infermiere al Policlinico Umberto I di Roma. E in pochi giorni è stato possibile realizzare tutte le prove previste e arrivare alla pubblicazione della graduatoria alla fine della scorsa settimana. Il Direttore generale dell’ospedale, Domenico Alessio, ha spiegato all’Adnkronos che “da almeno 10 anni non si parlava di concorso pubblico. Avevamo a disposizione delle graduatorie vecchie che creavano un grossissimo problema, anche per reperire gli stessi infermieri, perché dopo anni e anni di vigenza di una graduatoria è ovvio che una parte consistente di questi aveva già trovato occupazione”. Inoltre, il dirigente ha evidenziato che anche la altre aziende sanitarie del Lazio potranno attingere dalla graduatoria se vorranno assumere del personale.

LA LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA

Le procedure del concorso sono state contestate da alcuni esclusi dalla prova di selezione, ma, ha ricordato Alessio, sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno riconosciuto la legittimità dell’azione del Policlinico. “Ho sempre avuto molta fiducia nella magistratura. Abbiamo fatto tutto con la massima rapidità, e faremo con la stessa priorità e velocità le assunzioni del personale”, ha aggiunto, specificando anche che la velocità con cui si sono svolte le prove è stato un modo per contenere i disagi dei tanti partecipanti. Il dirigente ha infine sottolineato che la sentenza favorevole del Consiglio di Stato, potendosi considerare giurisprudenza, può essere un importante riferimento per altre amministrazioni che decidessero di seguire la stessa procedura scelta dal Policlinico.

