Contratti statali/ Rinnovo stipendi Pa: la difficile trattativa e il nodo-Madia (ultime notizie)

Contratti statali, trattative Madia-sindacati (LaPresse)

Ieri è partita la nuova fase, decisiva, sulla trattativa per il rinnovo dei contratti statali per tutta la Pubblica Amministrazione. Subito però i nodi saltati al pettine, di fatto gli stessi di inizio agosto, fanno intuire che nel prossimo autunno la possibilità di arrivare facilmente ad un accordo sono molto poche. L’impressione è che l’accordo siglato dal ministro Madia lo scorso 30 novembre verrà rispettato, ma i punti da chiarire tra i ministri Padoan e Calenda non sono certo pochi e il livello delle trattative tra Aran e sindacati dovrà cercare di limare le distanze tra il governo e la rappresentanza nazionale dei lavoratori Pa. «Si sono affrontate le tematiche relative ai rinnovi contrattuali per le parti comuni ai 4 comparti del Pubblico impiego», spiega in una nota il segretario confederale della Uil Antonio Foccillo. In particolare, «si è discusso del riequilibrio tra legge e contratto, dei modelli di partecipazione, di welfare contrattuale, di risorse e del c.d. bonus Renzi. Abbiamo ribadito, come Uil, che - in linea con l'accordo del 30 novembre - l'incremento economico deve essere di 85 euro e che il bonus degli 80 euro non può essere confuso con l'incremento salariale. Devono invece essere trovate soluzioni diverse, compresa la defiscalizzazione del salario di produttività».

STRETTA SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Come già anticipato nelle scorse settimane, con il via delle nuove trattative sui contratti statali si potrebbe portare all’attenzione una novità importante, se non “rivoluzionaria” sui contratti a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione. Come rivela anche il portale Pensioni Oggi, è allo studio una “mini” riforma dei contratti determinati per allineare le regole del settore pubblico con quelle del privato dopo le ultime novità del Jobs Act. In sostanza, il Governo Gentiloni vuole arrivare a fissare tetti al numero dei contratti a termine in una data amministrazione, prevedendo dei limiti anche nella durata e nelle proroghe. Come già è stata denominata questa operazione, si tratta di una stretta al “precariato selvaggio”: già da oggi i sindacati e l’Aran ne discuteranno per provare a raggiungere un accordo, oltre a stabilire delle precise situazioni per le varie deroghe ai vincoli dei 36 mesi come durata massima limite. (agg. di Niccolò Magnani)

© Riproduzione Riservata.