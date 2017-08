RIFORMA PENSIONI 2017/ Le priorità di Damiano per la Legge di bilancio (ultime notizie)

Cesare Damiano (Lapresse)

LE PRIORITÀ DI DAMIANO PER LA LEGGE DI BILANCIO

È iniziata una settimana importante per la Legge di bilancio, dato che si comincerà a entrare nel vivo della definizione degli interventi che potranno essere inseriti nella manovra. Secondo Cesare Damiano, “pensioni e lavoro per i giovani debbono camminare a braccetto perché sono complementari” e alcune resistenze del Governo al fatto di inserire il tema della previdenza nella Legge di bilancio, secondo l’ex ministro, “paiono per fortuna in via di superamento”. Dunque c’è un certo ottimismo da parte del Presidente della commissione Lavoro della Camera, secondo cui un “segno fondamentale” che le cose si stanno mettendo per il giusto verso sarà dato dall’avvio della pensione contributiva di garanzia per i giovani.

Un altro punto importante, è quello riguardante l’ampliamento delle risorse stanziate per l’Ape social, per fare in modo che non ci siano persone “in lista d’attesa” rispetto a quelle che hanno presentato domanda. Chi ne ha diritto, è il ragionamento di Damiano, deve poter accedere alle misure senza attesa. Dal suo punto di vista, poi, occorre prevedere una normativa specifica che riconosca periodi contributivi per il lavoro di cura delle donne. L’ex ministro non dimentica però la battaglia che ha avviato con Maurizio Sacconi riguardo il previsto aumento dell’età pensionabile a partire dal 2019. Secondo Damiano non si può far finta che non ci sia stato nel 2015 un calo dell’aspettativa di vita, quindi “andranno rifatti i calcoli per quanto riguarda l’innalzamento dell’età pensionabile di 5 mesi a partire dal 2019”.

LE RICHIESTE DI BARBAGALLO (UIL)

Si avvicina il confronto tra Governo e sindacati sulle pensioni e Carmelo Barbagallo ritiene che sia il caso di evitare lo scontro tra giovani e anziani. Parlando con l’Ansa, il Segretario generale della Uil spiega che “bisogna pensare agli anziani perché sono stati i veri ammortizzatori sociali del Paese” e quindi occorre congelare l’aumento dell’età pensionabile previsto per il 2019. Allo stesso tempo, però, “bisogna dare garanzie ai giovani per il loro futuro”, attraverso l’istituzione di "una pensione di garanzia che recuperi tutti i vuoti per il lavoro parcellizzato e precario che hanno svolto”. Barbagallo ritiene che un altro punto importante su cui intervenire riguardi l’Ape social, con il rifinanziamento della misura e una sua estensione di modo che vengano comprese altre tipologie di lavori che non è certo possibile svolgere fino a quasi 67 anni.

IL DISSENSO INTERNO SUL DDL RICHETTI

Continua a tenere banco la vicenda del “dissenso interno” al ddl Richetti. Il Corriere della Sera ha infatti dedicato un articolo al fronte, non proprio ridotto, dei parlamentari del Partito democratico non convinti della bontà del testo messo a punto dal collega deputato. C’è chi è fermamente contrario come Ugo Sposetti o chi invece ritiene che ci siano delle parti da rivedere, come Cesare Damiano, secondo cui il ricalcolo dei vitalizi in essere con il sistema contributivo potrebbe essere un precedente pericoloso anche per le pensioni dei normali cittadini. Dunque, in vista della ripresa dei lavori parlamentari l’attenzione non sarà rivolta solamente alla Legge di bilancio e alle misure previdenziali che potrà contenere, ma anche al passaggio in Senato del ddl Richetti, che ha già ricevuto il via libera dalla Camera prima della pausa estiva.

© Riproduzione Riservata.