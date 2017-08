CONTRATTI STATALI/ Rinnovo stipendi Pa: Aran, “buoni segnali su trattative” (ultime notizie)

Contratti statali, trattative Madia-sindacati (LaPresse)

La “corte” si aggiorna. Si è chiuso pressapoco così il nuovo tavolo indetto ieri all’Aran tra sindacati e ministero Pa sul rinnovo dei contratti statali: le trattative sono continuate ma di primi punti “portati a casa” ancora non ci siamo. La riunione ha dato il via a tutti i tavoli di contrattazione con i sindacati per i 4 comparti principali della Pubblica Amministrazione, ma ha di fatto concluso che dal prossimo fine agosto, alla ripresa dei tavoli di trattative, i negoziati riprenderanno dal comparto centrale (con addirittura 3 tavoli tematici dedicati). Dopo 8 anni di attesa, non un buonissimo segnale l’ennesimo rinvio: per l’Aran però non tutto è da buttare, visto che «ci sono segnali incoraggianti rispetto agli impegni presi dal governo nell’accordo con i sindacati del 30 novembre, ci sono le condizioni affinché con la prossima manovra vengano stanziate le risorse per un aumento di 85 euro mensili». Sono le parole del presidente Sergio Gasparrini che ha cercato anche di rassicurare i dipendenti pubblici sui fondi per i rinnovi dei contratti statali, come chiesto dai sindacati nazionali. Come riporta Firenze Post, «i negoziati infatti riprenderanno il 28 agosto, con nuovo tavolo generale, rivolto a tutti i comparti. A stretto giro, il 31 agosto, si avvierà il tavolo tematico per le funzioni centrali, gli statali in senso stretto, che ha per oggetto i rapporti di lavoro, incluse le sanzioni disciplinari».

ULTIME NOTIZIE SUL RINNOVO DEI CONTRATTI STATALI

LA CRITICA DI ANIEF

E come spesso accade in questi mesi di forti contrasti e trattative per il rinnovo totale dei contratti statali, è il mondo della scuola a segnalare le maggiori difficoltà e criticità a riguardo dell’aumento medio di 85 euro per ogni dipendente pubblico, compresi gli insegnanti dunque. In un lungo comunicato al veleno, il sindacato Anief affonda proprio su questo punto, con il presidente Marcello Pacifico che attacca tanto il Miur quanto il Ministero della Pa: «fallimenti delle riforme, promesse non mantenute, trattamenti sfavorevoli per Ata, insegnanti e presidi», lamenta l’Anief, «per questi motivi diffidiamo i sindacati a sottoscrivere contratti che non tengano conto di tutti questi problemi. È questo il momento di chiede più risorse, di salvaguardare il personale con una parte normativa del contratto che tuteli le tante figure professionali che operano nelle nostre scuole». Con un ultimo affondo, Pacifico spiega di non volere per nulla “svendere la categoria per pochi denari”, lamentano l’arretramento dei diritti, come ad esempio le nuove opzioni Madia sui permessi per malattia, gli orari di lavoro e l’intero comparto della riforma che non convince per nulla il sindacato Anief.

